https://1prime.ru/20261118/rossija-875329689.html

В России продолжат развивать скоростное железнодорожное движение, заявил Никитин

В России продолжат развивать скоростное железнодорожное движение, заявил Никитин - 18.11.2026, ПРАЙМ

В России продолжат развивать скоростное железнодорожное движение, заявил Никитин

Железнодорожное пассажирское движение со скоростями до 250 километров в час продолжат развивать в России, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:52+0300

2026-11-18T13:52+0300

2026-11-18T13:54+0300

бизнес

россия

петербург

санкт-петербург

москва

ржд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875329689.jpg?1794999245

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожное пассажирское движение со скоростями до 250 километров в час продолжат развивать в России, сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин. Поезда "Аврора" и "Сапсан" в настоящее время курсируют между Петербургом и Москвой. В интервью РИА Новости замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщал в ноябре, что сохранение этих поездов на этом участке после запуска ВСМ не обсуждается и рассматриваются дальнейшие варианты использования этого подвижного состава на ряде других маршрутов. "В России будет развиваться не только сеть высокоскоростных магистралей, но для комфорта и удобства пассажиров сохранится и дальше будет развиваться скоростное движение до 250 километров в час. Технологии и опыт эксплуатации "Сапсанов" будут адаптированы под другие регионы и помогут укрепить транспортные связи между городами", - сказал Никитин, выступая на форуме "Транспорт России". Вице-премьер отметил, что Россия первой в мире создает технологическую базу для движения поездов до 400 километров в час на колее шириной 1520 мм. Все технологические решения разрабатываются российскими инженерами с учетом особенностей инфраструктуры и климата России.

петербург

санкт-петербург

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, петербург, санкт-петербург, москва, ржд