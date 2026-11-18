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Россия демонстрирует рекордный объем экспорта удобрений в страны АТЭС

Россия демонстрирует рекордный объем экспорта удобрений в страны АТЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ

Россия демонстрирует рекордный объем экспорта удобрений в страны АТЭС

Россия по итогам 9 месяцев 2026 года демонстрирует рекордный объем экспорта удобрений в страны АТЭС, с долей рынка в 19%, сообщил журналистам глава Российской... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:52+0300

2026-11-18T19:52+0300

2026-11-18T19:52+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам 9 месяцев 2026 года демонстрирует рекордный объем экспорта удобрений в страны АТЭС, с долей рынка в 19%, сообщил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Россия является одним из крупнейших поставщиков удобрений в страны АТЭС с долей 19% от всего импорта удобрений АТЭС. По предварительным оценкам импорта за 9 месяцев 2026 года, РФ демонстрирует рекордные объемы поставок в страны АТЭС, удерживая долю рынка в 19%", - сказал он в кулуарах конгресса "Иннопрактики".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, атэс