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Россия демонстрирует рекордный объем экспорта удобрений в страны АТЭС
Россия демонстрирует рекордный объем экспорта удобрений в страны АТЭС - 18.11.2026, ПРАЙМ
Россия демонстрирует рекордный объем экспорта удобрений в страны АТЭС
Россия по итогам 9 месяцев 2026 года демонстрирует рекордный объем экспорта удобрений в страны АТЭС, с долей рынка в 19%, сообщил журналистам глава Российской... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T19:52+0300
2026-11-18T19:52+0300
2026-11-18T19:52+0300
россия
мировая экономика
атэс
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам 9 месяцев 2026 года демонстрирует рекордный объем экспорта удобрений в страны АТЭС, с долей рынка в 19%, сообщил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"Россия является одним из крупнейших поставщиков удобрений в страны АТЭС с долей 19% от всего импорта удобрений АТЭС. По предварительным оценкам импорта за 9 месяцев 2026 года, РФ демонстрирует рекордные объемы поставок в страны АТЭС, удерживая долю рынка в 19%", - сказал он в кулуарах конгресса "Иннопрактики".
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россия, мировая экономика, атэс
РОССИЯ, Мировая экономика, АТЭС
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам 9 месяцев 2026 года демонстрирует рекордный объем экспорта удобрений в страны АТЭС, с долей рынка в 19%, сообщил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"Россия является одним из крупнейших поставщиков удобрений в страны АТЭС с долей 19% от всего импорта удобрений АТЭС. По предварительным оценкам импорта за 9 месяцев 2026 года, РФ демонстрирует рекордные объемы поставок в страны АТЭС, удерживая долю рынка в 19%", - сказал он в кулуарах конгресса "Иннопрактики".