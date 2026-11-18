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Россия стала шестой среди основных производителей вина в Европе
Россия стала шестой среди основных производителей вина в Европе - 18.11.2026, ПРАЙМ
Россия стала шестой среди основных производителей вина в Европе
Россия по итогам 2026 года стала шестой среди основных европейских производителей вина, следует из расчетов РИА Новости по предварительным данным Международной... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T21:52+0300
2026-11-18T21:52+0300
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россия
италия
франция
испания
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам 2026 года стала шестой среди основных европейских производителей вина, следует из расчетов РИА Новости по предварительным данным Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).
В октябре вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в 2026 году соберет сопоставимые с прошлым годом 950 тысяч тонн винограда. Производство вина составит 64 миллиона декалитров (или 6,4 миллиона гектолитров).
По данным OIV, крупнейшим европейским производителем вина в этом году останется Италия с 41 миллионом гектолитров. Второе и третье место за собой сохранят Франция - 36,5 миллиона гектолитров (+2%) и Испания - 32,6 миллиона гектолитров (+13%).
Пятерку замыкают Германия с 8 миллионами гектолитров (+6%) и Португалия с 6,7 миллиона гектолитров (+12%).
Россия же располагается на шестом месте с объемом производства в 6,4 миллиона гектолитров.
Следом идут Румыния (4,6 миллиона гектолитров), Молдавия (1,9 миллиона), Австрия и Венгрия (по 1,8 миллиона), а замыкает десятку Греция (1,7 миллиона).
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Бизнес, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, Дмитрий Патрушев
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам 2026 года стала шестой среди основных европейских производителей вина, следует из расчетов РИА Новости по предварительным данным Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).
В октябре вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в 2026 году соберет сопоставимые с прошлым годом 950 тысяч тонн винограда. Производство вина составит 64 миллиона декалитров (или 6,4 миллиона гектолитров).
По данным OIV, крупнейшим европейским производителем вина в этом году останется Италия с 41 миллионом гектолитров. Второе и третье место за собой сохранят Франция - 36,5 миллиона гектолитров (+2%) и Испания - 32,6 миллиона гектолитров (+13%).
Пятерку замыкают Германия с 8 миллионами гектолитров (+6%) и Португалия с 6,7 миллиона гектолитров (+12%).
Россия же располагается на шестом месте с объемом производства в 6,4 миллиона гектолитров.
Следом идут Румыния (4,6 миллиона гектолитров), Молдавия (1,9 миллиона), Австрия и Венгрия (по 1,8 миллиона), а замыкает десятку Греция (1,7 миллиона).