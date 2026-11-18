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Россия стала шестой среди основных производителей вина в Европе

Россия стала шестой среди основных производителей вина в Европе - 18.11.2026, ПРАЙМ

Россия стала шестой среди основных производителей вина в Европе

Россия по итогам 2026 года стала шестой среди основных европейских производителей вина, следует из расчетов РИА Новости по предварительным данным Международной... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T21:52+0300

2026-11-18T21:52+0300

2026-11-18T21:52+0300

бизнес

россия

италия

франция

испания

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам 2026 года стала шестой среди основных европейских производителей вина, следует из расчетов РИА Новости по предварительным данным Международной организации виноградарства и виноделия (OIV). В октябре вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в 2026 году соберет сопоставимые с прошлым годом 950 тысяч тонн винограда. Производство вина составит 64 миллиона декалитров (или 6,4 миллиона гектолитров). По данным OIV, крупнейшим европейским производителем вина в этом году останется Италия с 41 миллионом гектолитров. Второе и третье место за собой сохранят Франция - 36,5 миллиона гектолитров (+2%) и Испания - 32,6 миллиона гектолитров (+13%). Пятерку замыкают Германия с 8 миллионами гектолитров (+6%) и Португалия с 6,7 миллиона гектолитров (+12%). Россия же располагается на шестом месте с объемом производства в 6,4 миллиона гектолитров. Следом идут Румыния (4,6 миллиона гектолитров), Молдавия (1,9 миллиона), Австрия и Венгрия (по 1,8 миллиона), а замыкает десятку Греция (1,7 миллиона).

италия

франция

испания

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бизнес, россия, италия, франция, испания, дмитрий патрушев