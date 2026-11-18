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Россия в октябре сократила импорт лапши из Южной Кореи в 2,3 раза

Россия в октябре сократила импорт лапши из Южной Кореи в 2,3 раза - 18.11.2026, ПРАЙМ

Россия в октябре сократила импорт лапши из Южной Кореи в 2,3 раза

Россия в нынешнем октябре сократила импорт лапши из Южной Кореи в 2,3 раза, до минимума за три года, свидетельствуют данные корейской таможни, которые... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T23:47+0300

2026-11-18T23:47+0300

2026-11-18T23:47+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россия в нынешнем октябре сократила импорт лапши из Южной Кореи в 2,3 раза, до минимума за три года, свидетельствуют данные корейской таможни, которые проанализировало РИА Новости. Так, суммарный экспорт разных видов лапши из Южной Кореи в РФ в октябре 2026 года просел до 1,06 миллиона долларов. Это стало минимумом с ноября 2023 года, когда поставки достигали 1,02 миллиона долларов. Суммарные поставки за январь-октябрь этого года также уменьшились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 20%, до 29,05 миллиона долларов. Также в октябре Россия закупала у Кореи дамплинги (аналог пельменей) - на 172 тысячи долларов. За месяц их поставки снизились на 10%, а за год выросли на 22%. Суммарный объем экспорта за десять месяцев достиг 1,2 миллиона долларов, увеличившись за год на 14%.

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бизнес, россия, южная корея, корея