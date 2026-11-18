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Спрос на аренду игровых консолей в России перед выходом GTA VI подскочил на 40%
Спрос на аренду игровых консолей в России перед выходом GTA VI подскочил на 40% - 18.11.2026, ПРАЙМ
Спрос на аренду игровых консолей в России перед выходом GTA VI подскочил на 40%
Россияне в преддверии выхода игры GTA VI стали чаще арендовать игровые консоли, рост спроса составил 38% к предыдущей неделе, сообщили РИА Новости в "Авито". | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T16:40+0300
2026-11-18T16:40+0300
2026-11-18T16:48+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россияне в преддверии выхода игры GTA VI стали чаще арендовать игровые консоли, рост спроса составил 38% к предыдущей неделе, сообщили РИА Новости в "Авито". Релиз игры GTA VI запланирован на 19 ноября, игра выйдет на PlayStation 5 и XBox Series X/S. "По данным Авито Услуг, в предзаказной период перед выходом игры рынок аренды игровых консолей показывает ажиотажный спрос: пик пришелся на последние дни перед релизом с ростом на 38% к предыдущей неделе", - сказали в компании. Там отметили, что лидером остается PS5. Спрос на аренду этой консоли увеличился на 40%, а по итогам октября - на 73% год к году и на 30% к сентябрю 2026 года. Аренда Xbox также набирает обороты: перед релизом спрос вырос на 18%, по итогам октября - на 11% к сентябрю. В целом в октябре 2026 года спрос на аренду всех моделей игровых приставок вырос на 35% по сравнению с прошлым месяцем и на 125% в годовом выражении. Средняя стоимость аренды составляет 900 рублей в день. Помимо консолей, россияне арендуют и аксессуары для комфортной игры: спрос на геймпады вырос на 45% к сентябрю. Для игры на большом экране пользователи берут в аренду проекторы и телевизоры. Также вырос спрос на аренду мониторов, добавили в "Авито".
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бизнес, россия, авито, playstation
Бизнес, РОССИЯ, Авито, PlayStation
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Россияне в преддверии выхода игры GTA VI стали чаще арендовать игровые консоли, рост спроса составил 38% к предыдущей неделе, сообщили РИА Новости в "Авито".
Релиз игры GTA VI запланирован на 19 ноября, игра выйдет на PlayStation 5 и XBox Series X/S.
"По данным Авито Услуг, в предзаказной период перед выходом игры рынок аренды игровых консолей показывает ажиотажный спрос: пик пришелся на последние дни перед релизом с ростом на 38% к предыдущей неделе", - сказали в компании.
Там отметили, что лидером остается PS5. Спрос на аренду этой консоли увеличился на 40%, а по итогам октября - на 73% год к году и на 30% к сентябрю 2026 года. Аренда Xbox также набирает обороты: перед релизом спрос вырос на 18%, по итогам октября - на 11% к сентябрю.
В целом в октябре 2026 года спрос на аренду всех моделей игровых приставок вырос на 35% по сравнению с прошлым месяцем и на 125% в годовом выражении. Средняя стоимость аренды составляет 900 рублей в день.
Помимо консолей, россияне арендуют и аксессуары для комфортной игры: спрос на геймпады вырос на 45% к сентябрю. Для игры на большом экране пользователи берут в аренду проекторы и телевизоры. Также вырос спрос на аренду мониторов, добавили в "Авито".