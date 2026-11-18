https://1prime.ru/20261118/rossijane-875344046.html

Россиян предупредили о подмене дорогой красной рыбы подкрашенной сельдью

Россиян предупредили о подмене дорогой красной рыбы подкрашенной сельдью - 18.11.2026, ПРАЙМ

Россиян предупредили о подмене дорогой красной рыбы подкрашенной сельдью

Покупателям вместо дорогих видов рыбы нередко предлагают более дешевые аналоги, например, подкрашенную сельдь вместо красной рыбы, пишет Life.ru со ссылкой на... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:41+0300

2026-11-18T17:41+0300

2026-11-18T17:42+0300

бизнес

рыбный союз

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Покупателям вместо дорогих видов рыбы нередко предлагают более дешевые аналоги, например, подкрашенную сельдь вместо красной рыбы, пишет Life.ru со ссылкой на представителей Рыбного союза. "Под видом дорогой красной рыбы покупателям могут предлагать подкрашенную сельдь, а вместо семги - более доступную форель. Встречаются и другие виды подмены: минтай вместо трески, пангасиус вместо палтуса и дешевая рыба в консервах с маркировкой более дорогих видов", - пишет издание. Отмечается, что несмотря на то, что случаев видовой подмены на российском рынке становится меньше, риск столкнуться с фальсификатом сохраняется, прежде всего при покупке рыбы на развес и в неорганизованной рознице. По данным Life.ru, обычную сельдь или скумбрию могут окрашивать разрешенными красителями, чтобы придать филе вид лососевых. При этом, как отмечает издание, само окрашивание не обязательно является обманом: если на упаковке указано, что это сельдь с красителем, такая продукция может продаваться законно. Среди других известных способов фальсификации значится замена атлантического лосося более дешевой форелью: вместо дикой красной рыбы могут предлагать кеты или горбушу. Треску могут подменять минтаем, пикшей или сайдой, палтуса - пангасиусом, особенно трудно определить вид в филе без кожи, говорится в публикации. Специалисты советуют изучать не рекламное название, а состав и вид рыбы, обращать внимание на ярко-розовый цвет масла или рассола и на структуру мяса: у сельди оно мягче, у лососевых - плотнее. При покупке продукции на развес стоит интересоваться происхождением и документами, а подозрительно низкую цену на дорогую рыбу воспринимать как повод для проверки, говорится в публикации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рыбный союз