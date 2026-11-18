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Россияне не обращались в генконсульство в Анталье из-за ситуации с "Азимутом"
Россияне не обращались в генконсульство в Анталье из-за ситуации с "Азимутом" - 18.11.2026, ПРАЙМ
Россияне не обращались в генконсульство в Анталье из-за ситуации с "Азимутом"
Россияне не обращались в генеральное консульство РФ из-за якобы имевшей место проблемы на борту самолета российской авиакомпании "Азимут", который был проверен... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T18:11+0300
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СТАМБУЛ, 18 ноя – ПРАЙМ. Россияне не обращались в генеральное консульство РФ из-за якобы имевшей место проблемы на борту самолета российской авиакомпании "Азимут", который был проверен после приземления в аэропорту Антальи, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ. Турецкий портал HavaSosyalMedya ранее в среду опубликовал информацию о том, что самолет компании "Азимут", летевший из Минеральных Вод, сообщил об угрозе на борту. Позже в воздушной гавани сообщили РИА Новости, что самолет приземлился в аэропорту турецкой Антальи в штатном режиме. Как уточнил агентству представитель авиакомпании, посторонних предметов на борту не обнаружено. В генконсульстве РФ отметили, что оперативно связались со службой безопасности аэропорта, по сведениям которой все пассажиры были успешно эвакуированы, а воздушное судно было направлено на специально отведенную стоянку для выполнения проверочных мероприятий. "По их результатам взрывчатых веществ на борту самолета не обнаружено. Обращений от российских граждан в генконсульство по данному инциденту не поступало", - сообщили в диппредставительстве. Генеральное консульство продолжит отслеживать развитие ситуации и готово оказать российским гражданам необходимое консульское содействие.
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бизнес, россия, туризм, анталья, минеральные воды, азимут
Бизнес, РОССИЯ, Туризм, Анталья, Минеральные Воды, Азимут
СТАМБУЛ, 18 ноя – ПРАЙМ. Россияне не обращались в генеральное консульство РФ из-за якобы имевшей место проблемы на борту самолета российской авиакомпании "Азимут", который был проверен после приземления в аэропорту Антальи, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ.
Турецкий портал HavaSosyalMedya ранее в среду опубликовал информацию о том, что самолет компании "Азимут", летевший из Минеральных Вод, сообщил об угрозе на борту. Позже в воздушной гавани сообщили РИА Новости, что самолет приземлился в аэропорту турецкой Антальи в штатном режиме. Как уточнил агентству представитель авиакомпании, посторонних предметов на борту не обнаружено.
В генконсульстве РФ отметили, что оперативно связались со службой безопасности аэропорта, по сведениям которой все пассажиры были успешно эвакуированы, а воздушное судно было направлено на специально отведенную стоянку для выполнения проверочных мероприятий.
"По их результатам взрывчатых веществ на борту самолета не обнаружено. Обращений от российских граждан в генконсульство по данному инциденту не поступало", - сообщили в диппредставительстве.
Генеральное консульство продолжит отслеживать развитие ситуации и готово оказать российским гражданам необходимое консульское содействие.