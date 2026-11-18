https://1prime.ru/20261118/rostehi-875310824.html

"Ростех" поставил два вертолета Ми-8АМТ для работы в удаленных районах

"Ростех" поставил два вертолета Ми-8АМТ для работы в удаленных районах - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Ростех" поставил два вертолета Ми-8АМТ для работы в удаленных районах

Госкорпорация "Ростех" поставила два многоцелевых вертолета Ми-8АМТ для работы в удаленных районах, рассказали в компании. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T08:17+0300

2026-11-18T08:17+0300

2026-11-18T08:17+0300

бизнес

ростех

вертолеты россии

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" поставила два многоцелевых вертолета Ми-8АМТ для работы в удаленных районах, рассказали в компании. "Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" передал лизинговой компании "Авиакапитал-Сервис" два многоцелевых вертолета Ми-8АМТ. Воздушные суда планируется использовать в удаленных регионах для перевозки людей, грузов и решения других задач", - говорится в сообщении. Воздушные суда оснащены современной авионикой и подготовлены к выполнению широкого круга задач, включая медицинские и поисково-спасательные работы, отметили в "Ростехе". Они способны перевозить до 27 пассажиров, а также грузы массой до 4 тонн внутри грузовой кабины и на внешней подвеске. Также в салонах вертолетов в случае необходимости могут быть установлены медицинские модули, которые позволяют проводить реанимацию, интенсивную терапию и обследование основных функций жизнедеятельности пострадавших прямо во время полета. На вертолет также можно установить оборудование для поисково-спасательных работ и мониторинга местности. "Машины семейства Ми-8 – одни из самых универсальных в своем классе. Эти вертолеты востребованы по всей России, в том числе в регионах с суровым климатом и ограниченной наземной транспортной инфраструктурой. Для многих населенных пунктов вертолеты остаются основой сообщения, а зачастую – важнейшим средством связи с "большой землей", – подчеркнули в "Ростехе". "С "Авиакапитал-Сервисом" нас связывает многолетнее сотрудничество. В рамках предыдущих соглашений Улан-Удэнский авиационный завод поставил компании четыре конвертируемых вертолета Ми-8АМТ. Новая поставка продолжает эту работу... Современные вертолеты поступают российским эксплуатантам, в том числе работающим в отдаленных и труднодоступных регионах", – добавили в "Вертолетах России".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ростех, вертолеты россии