https://1prime.ru/20261118/rostehi-875315252.html

"Ростех" поставил первую партию российских "черных ящиков" для "Суперджетов"

"Ростех" поставил первую партию российских "черных ящиков" для "Суперджетов" - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Ростех" поставил первую партию российских "черных ящиков" для "Суперджетов"

Госкорпорация "Ростех" поставила первую партию из 22 комплектов российских "черных ящиков" для установки на импортозамещенные "Суперджеты", сообщила компания. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:17+0300

2026-11-18T10:17+0300

2026-11-18T10:17+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" поставила первую партию из 22 комплектов российских "черных ящиков" для установки на импортозамещенные "Суперджеты", сообщила компания. "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) госкорпорации "Ростех" передал предприятию "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) первые 22 комплекта серийных бортовых устройств регистрации для импортозамещенной версии самолета "Суперджет". Устройства заменят зарубежные самописцы. Оборудование прошло испытания и получило сертификат Росавиации", - говорится в сообщении. "Черные ящики" будут записывать параметры полета, переговоры пилотов, видео из кабины и сообщения, которыми борт обменивается с наземными службами. Система разработана и уже серийно производится в России. Она состоит из семи блоков, включая два защищенных накопителя и резервный источник питания, который обеспечивает непрерывную запись даже при перебоях с электроснабжением. Собираемые самописцами данные помогают анализировать работу самолета и контролировать состояние его систем, там самым повышая безопасность полетов. "Создание собственных бортовых систем – важнейшее условие развития отечественной гражданской авиации. Теперь самописцы для "Суперджета" делает КРЭТ. Это принципиальный сдвиг... Сегодня предприятия "Ростеха" создают практически весь комплекс ключевых бортовых систем для импортозамещенного "Суперджета". Для нас это часть большой задачи по созданию полностью отечественных гражданских самолетов", – отметил гендиректор КРЭТ, член бюро правления Союзмаша России Александр Пан. Надежность устройств подтверждена серией испытаний, в ходе которых "черные ящики" подвергали мощным ударам, сдавливанию и воздействию открытого огня. Устройства выдерживают перегрузку 3400g, – такую нагрузку можно испытать при практически мгновенной остановке предмета, движущегося со скоростью в несколько сотен километров в час. Кроме того, оборудование способно сохранять данные после часа в пламени при температуре 1100 °C и выдерживать давление, соответствующее глубине 6000 метров. Каждый самописец также оснащен подводным акустическим маяком. "Новый отечественный бортовой регистратор – еще один видимый результат данной работы. На сегодняшний день мы можем уверенно говорить, что компетенции по разработке, сертификации и серийному производству современных гражданских самолетов, соответствующих требованиям норм летной годности, восстановлены в России по полному жизненному циклу и полному перечню систем и бортового оборудования. Это уникальный набор компетенций, которых сейчас нет больше ни в одной стране мира", – добавил заместитель управляющего директора - директор филиала "Яковлев" - "Региональные самолеты" Александр Долотовский. SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, промышленность, россия, ростех, росавиация