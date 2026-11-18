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"Игра на опережение": аналитики рассказали, что будет с курсом рубля

"Игра на опережение": аналитики рассказали, что будет с курсом рубля - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Игра на опережение": аналитики рассказали, что будет с курсом рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской в среду растет, закрепляясь выше отметки 12,3 рубля и продолжая демонстрировать колебания с периодом два дня:... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:28+0300

2026-11-18T16:28+0300

2026-11-18T16:28+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду растет, закрепляясь выше отметки 12,3 рубля и продолжая демонстрировать колебания с периодом два дня: один - вверх, второй – вниз, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.06 мск повышался на 7 копеек (+0,5%), до 12,33 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,25-12,35 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,65 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 82,15 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в среду растет, закрепляясь выше уровня 12,3 рубля. Таким образом, курсовые колебания в середине диапазона 12-12,5 рубля продолжаются уже несколько дней. "Возможное увеличение скидок на нефть марки Urals и коррекция нефтяных цен на мировом рынке ограничивает выручку российских экспортеров. Это риск для будущего предложения валюты, хотя его влияние на внутренний рынок проявляется с задержкой в один-два месяца", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,61% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,73% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.09 мск повышалась на 0,1%, до 93,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) рос на 0,3%, до 103,8 пункта. Прогнозы Учитывая, что на рынок продолжает приходить валютная выручка от дорогой нефти, а экспортеры начинают готовиться к налоговым выплатам, тренд на ослабление рубля будет сложно продолжить во второй половине ноября, считает Владимир Зернов из Bitbanker. "Доллар может оказаться в диапазоне 81–83 рубля, евро - 89-91 рубль, а юань - 12,2-12,5 рубля. Впрочем, инвесторам стоит учитывать, что существенные геополитические новости или резкие движения на рынке нефти могут привести к "игре на опережение" и вызвать более масштабные движения на российском валютном рынке", - добавляет он. Курс рубля до конца недели будет зависеть от сочетания внешнеполитических сигналов, нефтяной конъюнктуры, покупок валюты по бюджетному правилу и денежно-кредитной политики ЦБ, говорит Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "Поддержку российской валюте может оказать предстоящая трехсторонняя встреча в Шэньчжэне, а также новости с саммита АТЭС. Ожидания рынка от переговоров умеренно позитивные: диалог лидеров может снизить геополитические риски и улучшить настроения инвесторов", - добавляет она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, валюта, курсы валют, рубль, юань, евро, доллар сша