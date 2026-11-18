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Рубль по итогам среды незначительно снизился к юаню

Рубль по итогам среды незначительно снизился к юаню - 18.11.2026, ПРАЙМ

Рубль по итогам среды незначительно снизился к юаню

Рубль по итогам среды незначительно снизился к юаню под давлением ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:36+0300

2026-11-18T19:36+0300

2026-11-18T19:36+0300

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"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам среды незначительно снизился к юаню под давлением ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 5 копеек и составил 12,31 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.20 мск дешевел на 1,49%, до 91,75 доллара за баррель. За день юань вырос на 0,44%. При этом курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 12,25–12,35 рубля. "В моменте рубль слабо реагирует на снижение цен на глобальных товарных площадках – сейчас реакция растянута во времени и соотносится, скорее, с приходом экспортной выручки на рынок, чем с краткосрочной динамикой цен на сырьевых рынках. Отметим, что волатильность биржевого курса приближается к минимальным значениям за последний год", - комментирует Александр Фетисов из РСХБ. "Сегодня валюты перешли к росту после снижения накануне. Цены на нефть дрейфуют вниз, сегодня они опускались к 91 доллару", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В целом курс меняется слабо, факторы поддержки и давления пока уравновешивают друг друга, добавляет Смирнов. "Объем длинных позиций физлиц в валютных фьючерсах коррекционно подрос. Помимо этого, снижение нефтяных котировок и отсутствие позитивных новостей со стороны геополитики способствовали снижению национальной валюты", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ПРОГНОЗЫ "Как правило, периоды затишья сменяются усилением курсовых колебаний, что в текущих условиях может сопровождаться ростом юаня к рублю и, соответственно, ослаблением рубля. В краткосрочной перспективе базовым считаем диапазон 12,3–12,5 рубля за юань", - прогнозирует Фетисов. В четверг курс юаня продолжит пребывать внутри диапазона в 12,25-12,40 рубля за юань, но в случае поступления явного позитива с трехсторонних переговоров лидеров России, США и Китая не исключен временный уход курса ниже этих границ, считает Григорьев. Смирнов ожидает, что в течение недели курсы будут смещаться в сторону нижних границ диапазонов 80-83 рублей за доллар и 12-12,4 за юань.

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рынок, сша, китай, рсхб, россельхозбанк, "бкс мир инвестиций"