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Путин: российский рынок интернет-торговли динамично растет

Путин: российский рынок интернет-торговли динамично растет - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин: российский рынок интернет-торговли динамично растет

Российский рынок интернет-торговли динамично растет, заявил президент России Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:13+0300

2026-11-18T07:13+0300

2026-11-18T08:38+0300

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок интернет-торговли динамично растет, заявил президент России Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Динамично растет рынок интернет-торговли. Российские маркетплейсы - в десятке крупнейших в мировом масштабе", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, владимир путин, атэс