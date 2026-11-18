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Путин: российский рынок интернет-торговли динамично растет
Путин: российский рынок интернет-торговли динамично растет - 18.11.2026, ПРАЙМ
Путин: российский рынок интернет-торговли динамично растет
Российский рынок интернет-торговли динамично растет, заявил президент России Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:13+0300
2026-11-18T07:13+0300
2026-11-18T08:38+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок интернет-торговли динамично растет, заявил президент России Владимир Путин. Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Динамично растет рынок интернет-торговли. Российские маркетплейсы - в десятке крупнейших в мировом масштабе", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.
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россия, китай, владимир путин, атэс
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок интернет-торговли динамично растет, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее Путин прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае.
"Динамично растет рынок интернет-торговли. Российские маркетплейсы - в десятке крупнейших в мировом масштабе", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС.