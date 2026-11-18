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Российский рынок акций снижается в ожидании новостей из Шэньчжэня

Российский рынок акций снижается в ожидании новостей из Шэньчжэня - 18.11.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в ожидании новостей из Шэньчжэня

Российский рынок акций снижается днем в среду, пока инвесторы ожидают новостей из китайского Шэньчжэня, где проходит саммит АТЭС, следует из данных торгов и... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:39+0300

2026-11-18T15:39+0300

2026-11-18T15:39+0300

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си цзиньпин

мосбиржа

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается днем в среду, пока инвесторы ожидают новостей из китайского Шэньчжэня, где проходит саммит АТЭС, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.07 мск снижался на 0,88% до 2479,98 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,44%, до 92,73 доллара за баррель. "Сегодня в китайском Шэньчжэне проходит саммит АТЭС, в рамках которого президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а на 19 ноября запланирована встреча лидеров России, США и Китая", - рассказал Максим Абрамов из ФГ "Финам". До появления конкретных договоренностей инвесторы пока не спешат наращивать позиции в российских акциях, отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста - акции "Интер РАО" (+0,89%), Совкомбанка (+0,74%), "Т Технологий" (+0,58%), "Алросы" (+0,5%), "Циана" (+0,35%). В лидерах снижения - акции "Норникеля" (−2,1%), "Татнефти" (−1,61%), "Полюса" (−1,55%), "Лукойла" (−1,17%), Московского кредитного банка (−1,16%). "Бумаги "Норникеля", "Татнефти" и "Лукойла" снижаются вслед за мировыми ценами на металлы и нефть", - пояснил Чернов. ПРОГНОЗЫ Абрамов ожидает завершения торгов в "красной зоне". Прогноз Чернова по индексу Мосбиржи на оставшуюся часть торгов составляет 2450-2500 пунктов. "Инвесторы надеются на позитивные результаты встречи глав США, России и Китая, что оказывает некоторую поддержку рыночным настроениям. В конечном счете любые признаки снижения геополитической напряженности поддержат дальнейшее восстановление на рынке и наоборот. В отсутствие позитивного импульса, рыночная консолидация может продолжиться в диапазоне 2450-2550 пунктов по индексу Мосбиржи", - считают аналитики из "Цифра брокер".

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