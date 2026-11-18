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РЖД сохранят ночные и транзитные пассажирские поезда после появления ВСМ
РЖД сохранят ночные и транзитные пассажирские поезда после появления ВСМ - 18.11.2026, ПРАЙМ
РЖД сохранят ночные и транзитные пассажирские поезда после появления ВСМ
РЖД после появления Высокоскоростной магистрали (ВСМ) сохранят между Москвой и Санкт-Петербургом ночные и транзитные пассажирские поезда, а также составы,... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T07:34+0300
2026-11-18T07:34+0300
2026-11-18T07:34+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. РЖД после появления Высокоскоростной магистрали (ВСМ) сохранят между Москвой и Санкт-Петербургом ночные и транзитные пассажирские поезда, а также составы, курсирующие между Санкт-Петербургом и Югом России, Уралом и Поволжьем, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Иван Колесников.
"С запуском ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом конфигурация маршрутов пассажирских поездов претерпит изменения. Безусловно, на этом направлении будут сохранены ночные поезда, транзитные поезда, а также поезда, курсирующие между Санкт-Петербургом и Югом России, Уралом и Поволжьем", - рассказал Колесников.
Ранее он сообщал, что сохранение "Сапсанов" и "Авроры" между Москвой и Санкт-Петербургом после появления ВСМ не обсуждается.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. РЖД после появления Высокоскоростной магистрали (ВСМ) сохранят между Москвой и Санкт-Петербургом ночные и транзитные пассажирские поезда, а также составы, курсирующие между Санкт-Петербургом и Югом России, Уралом и Поволжьем, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Иван Колесников.
"С запуском ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом конфигурация маршрутов пассажирских поездов претерпит изменения. Безусловно, на этом направлении будут сохранены ночные поезда, транзитные поезда, а также поезда, курсирующие между Санкт-Петербургом и Югом России, Уралом и Поволжьем", - рассказал Колесников.
Ранее он сообщал, что сохранение "Сапсанов" и "Авроры" между Москвой и Санкт-Петербургом после появления ВСМ не обсуждается.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.