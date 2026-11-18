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РЖД подтвердили возможность переоборудования "Сапсана" на переменный ток

РЖД подтвердили возможность переоборудования "Сапсана" на переменный ток - 18.11.2026, ПРАЙМ

РЖД подтвердили возможность переоборудования "Сапсана" на переменный ток

РЖД успешно провели испытания электропоезда "Сапсан" ЭВС1-08, подтвердившие возможность переоборудования поезда с постоянного на переменный ток, сообщила... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T09:24+0300

2026-11-18T09:24+0300

2026-11-18T09:24+0300

бизнес

россия

ржд

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. РЖД успешно провели испытания электропоезда "Сапсан" ЭВС1-08, подтвердившие возможность переоборудования поезда с постоянного на переменный ток, сообщила компания. "На экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке успешно прошли динамические функциональные испытания электропоезда "Сапсан" ЭВС1-08, которые подтвердили, что поезд можно переоборудовать для работы на переменном токе", - говорится в сообщении. В ходе испытаний специалисты проверили силу тяги и тормозные усилия при электродинамическом и реостатном торможении, а также замещение электрического торможения пневматическим. Кроме того, были измерены температуры охлаждающих и рабочих жидкостей тягового трансформатора и тяговых преобразователей, а также проверена работа главного выключателя и рекуперативного торможения. Компания подчеркнула, что изначально "Сапсан" ЭВС1-08 работал только на постоянном токе. Чтобы он смог работать на переменном, на одной из двух тяговых секций специалисты компании "ВСМ-Сервис" установили необходимое оборудование: тяговый трансформатор, главный выключатель, токоприемник переменного тока, крышевое высоковольтное оборудование и определители рода тока. Помимо этого, были дооснащены тяговые преобразователи, проложены силовые кабели, заменены тележки вагона с тяговым трансформатором и смонтирован ряд других узлов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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