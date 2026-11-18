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РЖД планируют запустить новый двухэтажный вагон с детской игровой зоной

РЖД планируют запустить новый двухэтажный вагон с детской игровой зоной - 18.11.2026, ПРАЙМ

РЖД планируют запустить новый двухэтажный вагон с детской игровой зоной

РЖД планируют в первой половине 2028 года запустить новый двухэтажный вагон с детской игровой зоной, сообщил РИА Новости замгендиректора компании Иван... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:03+0300

2026-11-18T11:03+0300

2026-11-18T11:03+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. РЖД планируют в первой половине 2028 года запустить новый двухэтажный вагон с детской игровой зоной, сообщил РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Ожидаем в первой половине 2028 года", - ответил Колесников в кулуарах выставки "Транспорт России" на вопрос про сроки запуска. По его словам, завершение строительства новинки РЖД ожидают в 2027 году. Холдинг РЖД на выставке "Транспорт России" в Москве показал, как будет выглядеть новый двухэтажный вагон с детской игровой зоной, передает корреспондент РИА Новости. Состав представлен в виде макета и части интерьера детского вагона. Согласно презентации, которая размещена возле макета, на первом этаже будут четырехместные купе - здесь 32 места. На втором этаже планируется 22 места для сидения и игровое пространство для детей. Для юных путешественников предусмотрена зона для подвижной игры "Твистер", зона для развития мелкой моторики, а также зона отдыха и ожидания для родителей. В материалах указано, что санитарные комнаты будут полностью адаптированы для детей: тут планируются детские сиденья и ступеньки-подставки, чтобы ребенок мог сам вымыть руки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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