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Квантовые коммуникации появятся на объектах РЖД, и "Аэрофлот

Квантовые коммуникации появятся на объектах РЖД, и "Аэрофлот - 18.11.2026, ПРАЙМ

Квантовые коммуникации появятся на объектах РЖД, и "Аэрофлот

РЖД, "Аэрофлот" и "ЗащитаИнфоТранс" договорились о внедрении квантовых коммуникаций на объектах транспортной отрасли, передает корреспондент РИА Новости. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T11:09+0300

2026-11-18T11:09+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. РЖД, "Аэрофлот" и "ЗащитаИнфоТранс" договорились о внедрении квантовых коммуникаций на объектах транспортной отрасли, передает корреспондент РИА Новости. "ОАО "Российские железные дороги", ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии" и ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Минтранса России в рамках XX Международного форума-выставки "Транспорт России" заключили Соглашение о внедрении технологий квантовых коммуникаций на объектах транспортной отрасли", - говорится в сообщении РЖД. Стороны договорились разрабатывать и внедрять эффективные и конкурентоспособные решения по внедрению квантовых коммуникаций в защищенной сети ФГУП "ЗащитаИнфоТранс", которые используются критической информационной инфраструктурой "Аэрофлота" и другими компаниями транспортной отрасли. В том числе речь идет о решениях, обеспечивающих защиту каналов связи с применением коммерческих услуг магистральной квантовой сети ОАО "РЖД". Также планируется сотрудничество в части разработки отраслевых рекомендаций, обмена опытом использования технологии и проведения информационно-аналитической работы. Развитие технологий квантовых коммуникаций в транспортной отрасли будет способствовать повышению безопасности и эффективности критической информационной инфраструктуры. "Благодаря совместной работе в рамках соглашения мы сможем разработать отраслевые рекомендации и требования, что позволит масштабировать технологию на другие компании транспортной отрасли… Со своей стороны РЖД готовы предоставлять клиентам полную сервисную поддержку, а также создавать квантово-защищенные сети на собственном оборудовании клиентов", – цитируют РЖД слова гендиректора Олега Белозерова. "Сотрудничество с РЖД и "ЗащитаИнфоТранс" позволит нам в числе первых внедрить передовые подходы к информационной безопасности, гарантирующие высочайший уровень защиты данных. Квантовые коммуникации — технология, которая кардинально меняет представление о киберзащите. Мы гордимся участием в стратегическом проекте, который надежно защитит собственную инфраструктуру авиакомпании, а кроме этого – создаст отраслевые стандарты защиты данных нового поколения", – приводятся слова главы "Аэрофлота" Сергея Александровского.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, россия, олег белозеров, ржд, аэрофлот