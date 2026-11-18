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РЖД в ноябре планируют выйти на рекорд в погрузке зерна

РЖД в ноябре планируют выйти на рекорд в погрузке зерна - 18.11.2026, ПРАЙМ

РЖД в ноябре планируют выйти на рекорд в погрузке зерна

РЖД в ноябре 2026 года планируют выйти на рекорд в погрузке зерна, сообщила замгендиректора компании Ирина Магнушевская. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:54+0300

2026-11-18T15:54+0300

2026-11-18T15:54+0300

бизнес

ржд

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. РЖД в ноябре 2026 года планируют выйти на рекорд в погрузке зерна, сообщила замгендиректора компании Ирина Магнушевская. "По октябрю месяцу у нас был рекорд за последние 10 лет. Мы погрузили 4 миллиона тонн зерна, при том, что на экспорт было 3,3 миллиона тонн… По ноябрю мы тоже планируем выйти на рекорд. Надеюсь, что погодные условия нам в этом не помешают", - сказала Магнушевская, выступая на форуме "Транспорт России". РЖД сообщали, что в ноябре 2025 года по сети РЖД отправлено 3,4 миллиона тонн зерна (рост на 26,4%). В частности, во внутрироссийском сообщении перевезено 1,1 миллиона тонн (+38,3%). На экспорт погружено 2,3 миллиона тонн.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ржд