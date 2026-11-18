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РЖД подписали соглашение о развитии беспилотных авиасистем

РЖД подписали соглашение о развитии беспилотных авиасистем - 18.11.2026, ПРАЙМ

РЖД подписали соглашение о развитии беспилотных авиасистем

РЖД подписали соглашение о развитии беспилотных авиационных систем на железнодорожном транспорте, сообщила компания. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:43+0300

2026-11-18T16:43+0300

2026-11-18T16:49+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. РЖД подписали соглашение о развитии беспилотных авиационных систем на железнодорожном транспорте, сообщила компания. "РЖД продолжат развивать и применять беспилотные авиационные системы на железнодорожном транспорте. Соответствующее соглашение на ХХ Международной выставке-форуме "Транспорт России" подписали ОАО "РЖД", Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I и ООО "Беспилотные авиационные системы", - говорится в сообщении. Так, РЖД планируют развивать образовательную, научно-техническую, опытно-конструкторскую и производственную деятельности в сфере применения беспилотных авиационных систем на железнодорожном транспорте. Соглашение предполагает создание дополнительных образовательных программ, реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, исследования потребностей рынка БАС, разработку научных решений, позволяющих проводить апробацию технологий по применению беспилотных авиационных систем для мониторинга транспортных объектов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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