https://1prime.ru/20261118/s7-875349423.html

S7 выкупила пять самолетов Airbus A320 у Red Wing

S7 выкупила пять самолетов Airbus A320 у Red Wing - 18.11.2026, ПРАЙМ

S7 выкупила пять самолетов Airbus A320 у Red Wing

Авиакомпания S7 ("Сибирь") выкупила пять самолетов Airbus семейства A320 у Red Wings, сейчас идут интенсивные переговоры еще о трех бортах, сообщил генеральный... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:22+0300

2026-11-18T19:22+0300

2026-11-18T19:22+0300

бизнес

red wings

airbus

s7

a320neo

оак

https://img.cdn1prime.ru/img/83772/11/837721110_0:133:2625:1609_1920x0_80_0_0_02b67188f0a0e09b48fccf0a50dcc983.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания S7 ("Сибирь") выкупила пять самолетов Airbus семейства A320 у Red Wings, сейчас идут интенсивные переговоры еще о трех бортах, сообщил генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин в кулуарах форума "Транспортная неделя"."На текущий момент у нас пять воздушных судов выкуплено, четыре из них летают, пятый полетит к началу декабря. Три воздушных судна в интенсивных переговорах, я не буду сейчас озвучивать сроки их получения", — сказал он. В мае газета "Коммерсантъ" сообщала, что S7 оформила финансовый лизинг на два самолета А321, четыре года простаивавших у Red Wings, а также что урегулирование по оставшимся шести самолетам может произойти до конца года.Отдельно Куделькин рассказал, что первые 10 самолетов Ту-214 авиакомпания получит с экипажем из трех человек, а остальные машины — из двух. "У нас уже четко определено, что первые 10 машин у нас будут поставляться в версии текущей, которая сейчас производится ОАК — с трехчленным экипажем. А вот машины, начиная с 11-й, будут поставляться в версии "М" с двухчленным экипажем", — сказал он. Итоговый размер заказа пока обсуждается. Сейчас авиакомпания находится в стадии переговоров с ГТЛК как ключевым финансовым партнером, ОАК и ОДК. Основным преимуществом версии "М" станет не двухчленный экипаж, а уменьшение веса самолета: "Потому что нам важно, чтобы машина была легче и возила при этом больше пассажиров", — добавил Куделькин.ГТЛК, S7 и ОАК в феврале подписали меморандум о сотрудничестве по поставке авиакомпании 100 среднемагистральных самолетов Ту-214, в том числе с характеристиками, адаптированными под модель эксплуатации S7. В конце декабря Росавиация вручила свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с измененным составом вновь установленного и модернизированного отечественного оборудования взамен импортного.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, red wings, airbus, s7, a320neo, оак