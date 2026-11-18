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Деловой саммит АТЭС призвал подтвердить приверженность свободной торговой среде
Деловой саммит АТЭС призвал подтвердить приверженность свободной торговой среде - 18.11.2026, ПРАЙМ
Деловой саммит АТЭС призвал подтвердить приверженность свободной торговой среде
Деловой саммит АТЭС призвал объединение подтвердить приверженность свободной, недискриминационной и предсказуемой торговой среде, говорится в тексте... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T17:31+0300
2026-11-18T17:31+0300
2026-11-18T17:31+0300
мировая экономика
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Деловой саммит АТЭС призвал объединение подтвердить приверженность свободной, недискриминационной и предсказуемой торговой среде, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативе" по итогам делового саммита АТЭС.
"Мы призываем АТЭС... подтвердить приверженность созданию свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой среды для торговли и инвестиций, а также придерживаться курса на региональную экономическую интеграцию и многостороннюю торговую систему", - говорится в документе.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения.
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мировая экономика, атэс
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Деловой саммит АТЭС призвал объединение подтвердить приверженность свободной, недискриминационной и предсказуемой торговой среде, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативе" по итогам делового саммита АТЭС.
"Мы призываем АТЭС... подтвердить приверженность созданию свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой среды для торговли и инвестиций, а также придерживаться курса на региональную экономическую интеграцию и многостороннюю торговую систему", - говорится в документе.
Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения.