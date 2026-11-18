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Деловой саммит АТЭС призвал подтвердить приверженность свободной торговой среде

Деловой саммит АТЭС призвал подтвердить приверженность свободной торговой среде - 18.11.2026, ПРАЙМ

Деловой саммит АТЭС призвал подтвердить приверженность свободной торговой среде

Деловой саммит АТЭС призвал объединение подтвердить приверженность свободной, недискриминационной и предсказуемой торговой среде, говорится в тексте... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:31+0300

2026-11-18T17:31+0300

2026-11-18T17:31+0300

мировая экономика

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Деловой саммит АТЭС призвал объединение подтвердить приверженность свободной, недискриминационной и предсказуемой торговой среде, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативе" по итогам делового саммита АТЭС. "Мы призываем АТЭС... подтвердить приверженность созданию свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой среды для торговли и инвестиций, а также придерживаться курса на региональную экономическую интеграцию и многостороннюю торговую систему", - говорится в документе. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, атэс