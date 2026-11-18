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Деловой саммит АТЭС призвал продвигать создание зоны свободной торговли в АТР

Деловой саммит АТЭС призвал продвигать создание зоны свободной торговли в АТР - 18.11.2026, ПРАЙМ

Деловой саммит АТЭС призвал продвигать создание зоны свободной торговли в АТР

Деловой саммит АТЭС призывает объединение продвигать создание зоны свободной торговли Азиатско-Тихоокеанского региона, говорится в тексте опубликованной в среду | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:31+0300

2026-11-18T17:31+0300

2026-11-18T17:32+0300

рынок

мировая экономика

азиатско-тихоокеанский регион

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Деловой саммит АТЭС призывает объединение продвигать создание зоны свободной торговли Азиатско-Тихоокеанского региона, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативы" по итогам делового саммита АТЭС. "(Призываем - ред.) содействовать созданию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, продвигать обмен опытом и взаимное изучение региональных и двусторонних соглашений о свободной торговле, а также отраслевых торгово-экономических договоренностей, усиливать сближение и согласование региональных торговых правил", - сказано в документе. Деловой саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем приняли участие руководители 12 экономик объединения.

азиатско-тихоокеанский регион

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рынок, мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, атэс