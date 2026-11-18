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На саммите АТЭС призвали обеспечить долгосрочную продовольственную безопасность

На саммите АТЭС призвали обеспечить долгосрочную продовольственную безопасность - 18.11.2026, ПРАЙМ

На саммите АТЭС призвали обеспечить долгосрочную продовольственную безопасность

Деловой саммит АТЭС призвал обеспечить долгосрочную продовольственную безопасность, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативе" по... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:47+0300

2026-11-18T17:47+0300

2026-11-18T17:49+0300

мировая экономика

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Деловой саммит АТЭС призвал обеспечить долгосрочную продовольственную безопасность, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативе" по итогам делового саммита АТЭС. "Мы призываем АТЭС... укреплять работу по предотвращению стихийных бедствий и подготовке к ним, обеспечивать долгосрочную продовольственную безопасность и устойчивость", - говорится в документе. В инициативе также отмечается призыв продвигать инновации в области сельскохозяйственных технологий, продвигать эффективность использования водных ресурсов и развивать биопроизводство. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения.

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мировая экономика, атэс