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Деловой саммит АТЭС призвал оптимизировать трансграничные платежи с QR-кодами
Деловой саммит АТЭС призвал оптимизировать трансграничные платежи с QR-кодами - 18.11.2026, ПРАЙМ
Деловой саммит АТЭС призвал оптимизировать трансграничные платежи с QR-кодами
Деловой саммит АТЭС призвал повышать совместимость трансграничных платежей с использованием QR-кодов для облегчения операций, говорится в тексте опубликованной... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T17:53+0300
2026-11-18T17:53+0300
2026-11-18T17:54+0300
финансы
банки
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Деловой саммит АТЭС призвал повышать совместимость трансграничных платежей с использованием QR-кодов для облегчения операций, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативы" по итогам мероприятия. "(Призываем - ред.) повысить совместимость трансграничных платежей с использованием QR-кодов для малых и средних предприятия и населения", - говорится в документе. Деловой саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем приняли участие руководители 12 экономик объединения. Опубликованная по итогам саммита "Шэньчжэньская инициатива" будет представлена на рассмотрение лидеров экономик АТЭС на саммите 18-19 ноября.
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финансы, банки, атэс
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Деловой саммит АТЭС призвал повышать совместимость трансграничных платежей с использованием QR-кодов для облегчения операций, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативы" по итогам мероприятия.
"(Призываем - ред.) повысить совместимость трансграничных платежей с использованием QR-кодов для малых и средних предприятия и населения", - говорится в документе.
Деловой саммит АТЭС прошел в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем приняли участие руководители 12 экономик объединения. Опубликованная по итогам саммита "Шэньчжэньская инициатива" будет представлена на рассмотрение лидеров экономик АТЭС на саммите 18-19 ноября.