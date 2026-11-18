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В Кремле рассказали, сколько продлится саммит Россия — США — Китай
В Кремле рассказали, сколько продлится саммит Россия — США — Китай - 18.11.2026, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, сколько продлится саммит Россия — США — Китай
На саммит Россия-США-КНР с участием лидеров трех стран Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне отводится час, заявил пресс-секретарь... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T18:21+0300
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. На саммит Россия-США-КНР с участием лидеров трех стран Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне отводится час, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Путин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит в Шэньчжэне 18-19 ноября, встретился с Си Цзиньпином. Трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая запланированы на четверг. "Не больше часа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какой лимит по времени выделен на трехстороннюю встречу. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.
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РОССИЯ, КИТАЙ, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, АТЭС
В Кремле рассказали, сколько продлится саммит Россия — США — Китай
Песков: на саммит Россия — США — Китай в Шэньчжэне отводится час
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. На саммит Россия-США-КНР с участием лидеров трех стран Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне отводится час, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду Путин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит в Шэньчжэне 18-19 ноября, встретился с Си Цзиньпином. Трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая запланированы на четверг.
"Не больше часа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какой лимит по времени выделен на трехстороннюю встречу.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.