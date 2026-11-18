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В Кремле рассказали, сколько продлится саммит Россия — США — Китай

В Кремле рассказали, сколько продлится саммит Россия — США — Китай - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Кремле рассказали, сколько продлится саммит Россия — США — Китай

На саммит Россия-США-КНР с участием лидеров трех стран Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне отводится час, заявил пресс-секретарь... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:21+0300

2026-11-18T18:21+0300

2026-11-18T18:21+0300

россия

китай

сша

азиатско-тихоокеанский регион

владимир путин

си цзиньпин

дмитрий песков

атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. На саммит Россия-США-КНР с участием лидеров трех стран Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне отводится час, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду Путин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проходит в Шэньчжэне 18-19 ноября, встретился с Си Цзиньпином. Трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая запланированы на четверг. "Не больше часа", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, какой лимит по времени выделен на трехстороннюю встречу. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

китай

сша

азиатско-тихоокеанский регион

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россия, китай, сша, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, си цзиньпин, дмитрий песков, атэс