https://1prime.ru/20261118/sammit-875347299.html

Деловой саммит АТЭС призвал укреплять сотрудничество в сфере энергобезопасности

Деловой саммит АТЭС призвал укреплять сотрудничество в сфере энергобезопасности - 18.11.2026, ПРАЙМ

Деловой саммит АТЭС призвал укреплять сотрудничество в сфере энергобезопасности

Деловой саммит АТЭС призвал укреплять сотрудничество в сфере раннего предупреждения об угрозах энергетической безопасности, говорится в тексте опубликованной в... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:30+0300

2026-11-18T18:30+0300

2026-11-18T18:30+0300

атэс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875347299.jpg?1795015818

ШЭНЬЧЖЭНЬ (КИТАЙ), 18 ноя - ПРАЙМ. Деловой саммит АТЭС призвал укреплять сотрудничество в сфере раннего предупреждения об угрозах энергетической безопасности, говорится в тексте опубликованной в среду "Шэньчжэньской инициативе" по итогам делового саммита АТЭС. "Мы призываем АТЭС... укреплять сотрудничество в области раннего предупреждения (об угрозах - ред.) в сфере энергетической безопасности, а также в сфере обмена информацией и ее совместного использования", - говорится в документе. Участники делового саммита АТЭС также призвали объединение продвигать энергетический переход, координировать традиционные, возобновляемые и новые источники энергии и содействовать строительству морской энергетической инфраструктуры. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 экономик объединения. "Шэньчжэньскую инициативу" представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров экономик АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

атэс