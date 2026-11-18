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Путин: санкции уже не способны сокрушить экономику конкурентов

Путин: санкции уже не способны сокрушить экономику конкурентов - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин: санкции уже не способны сокрушить экономику конкурентов

Санкции все еще имеют сдерживающий эффект, но сокрушить экономику конкурентов они уже не способны, заявил президент России Владимир Путин. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T07:06+0300

2026-11-18T07:06+0300

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атэс

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Санкции все еще имеют сдерживающий эффект, но сокрушить экономику конкурентов они уже не способны, заявил президент России Владимир Путин. Ранее глава государства прибыл в Шэньчжэнь, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Деловой саммит открывает рабочий график главы государства в Китае. "Санкции, тарифы, экспортные ограничения все еще имеют сдерживающий эффект, но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже не способны", - сказал Путин на деловом саммите форума АТЭС. По словам Путина, примером тому стали провалившиеся попытки изолировать Россию, которая столкнулась с беспрецедентным "санкционным прессингом" и стала мировым рекордсменом по числу введенных против страны карательных мер. Однако, как подчеркнул президент, Россия достойно прошла через все эти испытания.

китай

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, китай, владимир путин, атэс