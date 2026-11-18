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Запуск первого в России водородного поезда планируется в 2027 году

Запуск первого в России водородного поезда планируется в 2027 году - 18.11.2026, ПРАЙМ

Запуск первого в России водородного поезда планируется в 2027 году

Заканчивается сборка первого в России водородного поезда, запуск которого планируется в 2027 году на Сахалине, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T06:03+0300

2026-11-18T06:03+0300

2026-11-18T08:27+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Заканчивается сборка первого в России водородного поезда, запуск которого планируется в 2027 году на Сахалине, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора РЖД Иван Колесников. "Заканчивается сборка нового поезда на водородных топливных элементах. В 2027 году ожидаем получение сертификата соответствия и планируем запуск поезда в тестовую эксплуатацию. Первые составы на водородных топливных элементах планируется эксплуатировать в Сахалинской области – в рамках развития водородного кластера", - рассказал Колесников. Водородный поезд строят предприятия "Трансмашхолдинга" совместно с РЖД и правительством Сахалинской области при поддержке Минпромторга России. Состав предназначен для использования на неэлектрифицированных участках железнодорожной сети и не имеет аналогов на пространстве колеи 1520 миллиметров. Он не будет производить вредных выбросов в атмосферу – выхлоп его энергетической установки представляет собой водяной пар. Запас хода трехвагонного состава на водороде планируется на уровне 725 километров.

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россия, сахалин, ржд, трансмашхолдинг, минпромторг