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WSJ: комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку в отношении Nvidia

WSJ: комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку в отношении Nvidia - 18.11.2026, ПРАЙМ

WSJ: комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку в отношении Nvidia

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении американского производителя полупроводников Nvidia после отставки главы... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:07+0300

2026-11-18T14:07+0300

2026-11-18T14:14+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении американского производителя полупроводников Nvidia после отставки главы компании Дженсена Хуанга, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении компании Nvidia, чей "звездный" генеральный директор Дженсен Хуанг недавно подал в отставку после разоблачений внебрачных связей, одной с предполагаемым китайским шпионом, а другой с сотрудницей", - пишет газета. По данным издания, расследование носит гражданско-правовой характер и затрагивает в том числе вопрос о том, могли ли раскрываемые Nvidia сведения вводить инвесторов в заблуждение. При этом полный круг вопросов, изучаемых регулятором, пока неизвестен. Поводом стал скандал вокруг Megaspeed, деятельность которой расследуют министерства юстиции и торговли США из-за возможных нарушений экспортных ограничений. По данным Politico, руководителя компании Элис Хуанг подозревают в связях с китайской разведкой. Дополнительное внимание к делу привлекли сообщения о ее романе с гендиректором Nvidia, который 12 ноября покинул свой пост. На фоне разбирательства совет директоров Nvidia 17 ноября объявил о создании специального комитета по контролю за соблюдением экспортных ограничений. Между тем Дженсен Хуанг согласился 1 декабря ответить на вопросы трех комитетов палаты представителей, сообщили их председатели. Как отмечает газета, после появления сообщений о связи Хуанга деятельность компании в Азии привлекла повышенное внимание американских властей.

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технологии, мировая экономика, сша, азия, nvidia, politico