https://1prime.ru/20261118/shahta-875329530.html

Шахта "Шерегешская" приостановила работу на одном из участков

Шахта "Шерегешская" приостановила работу на одном из участков - 18.11.2026, ПРАЙМ

Шахта "Шерегешская" приостановила работу на одном из участков

Шахта "Шерегешская" приостановила деятельность на одном из четырех участков предприятия, продолжаются восстановительные работы после ряда "геодинамических... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:49+0300

2026-11-18T13:49+0300

2026-11-18T13:53+0300

кузбасс

евраз

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875329530.jpg?1794999217

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Шахта "Шерегешская" приостановила деятельность на одном из четырех участков предприятия, продолжаются восстановительные работы после ряда "геодинамических явлений", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Евраз". "За последние сутки на шахтах "Евразруды" произошли три геодинамические явления: два - на шахте "Таштагольская", одно - на шахте "Шерегешская". На одном из четырех участков шахты "Шерегешская" приостановлена деятельность, продолжаются восстановительные работы, необходимые для обеспечения безопасности горняков", - сказали в пресс-службе. "Шерегешская" входит в состав компании "Евразруда". На предприятии добывают железную руду. В компании добавили, что в целях контроля ситуации и предотвращения инцидентов на предприятиях "Евразруды" применяется комплекс целый инструментов - разгрузочное бурение, сейсмостанции, мобильные индикаторы-детекторы, трехмерное моделирование. Кроме того, создано специализированное подразделение – геодинамическая служба, которая работает в тесном сотрудничестве с Сибирским отделением Российской академии наук и другими профильными организациями. "Есть вероятность того, что с понижением глубины и сохранением интенсивности добычи количество ГДЯ будет продолжать расти. Компания при любом сценарии будет исходить из заботы о безопасности и здоровье сотрудников", - уточнили в пресс-службе. Ранее в ноябре шахта приостанавливала работу после землетрясения. Тогда отмечалось, что порядка 94 тысяч подземных толчков произошло за 10 лет на "Шерегешской" и "Таштагольской" шахтах в Кузбассе.

кузбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кузбасс, евраз