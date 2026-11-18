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В Неклиновском районе Ростовской области изменили схемы движения автобусов
В Неклиновском районе Ростовской области изменили схемы движения автобусов - 18.11.2026, ПРАЙМ
В Неклиновском районе Ростовской области изменили схемы движения автобусов
Схемы движения автобусов на трех дорогах изменили в Неклиновском районе Ростовской области из-за поврежденного беспилотником участка трассы "Новороссия",... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T22:13+0300
2026-11-18T22:13+0300
2026-11-18T22:13+0300
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - ПРАЙМ. Схемы движения автобусов на трех дорогах изменили в Неклиновском районе Ростовской области из-за поврежденного беспилотником участка трассы "Новороссия", сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В результате воздушной атаки 8 ноября мост через реку Миус на трассе Р-280 был закрыт. Во вторник губернатор сообщил о повреждении участка дороги в районе моста.
"Сейчас оперативно согласовываем с перевозчиками скорректированные схемы движения, чтобы сохранить регулярность рейсов и не допустить сбоев в расписании. Из-за временных ограничений движения на трех дорогах автобусы следуют в объезд", - написал Слюсарь на платформе "Макс".
В частности, меняются схемы движения пяти маршрутов - через село Покровское: №385 "Таганрог – Амарково", №387/2 "Таганрог – Грузиново", №388 "Таганрог – Дарьевка", №407/1 и №407/2 "Таганрог – Федоровка".
На Натальевском мосту через реку Миус движение организовано в реверсивном режиме. Поэтому перевозчик корректирует расписание маршрутов №384 "Таганрог – Васильево-Ханжоновка" и №394 "Таганрог – Максимовский".
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бизнес, россия, ростовская область
Бизнес, РОССИЯ, Ростовская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - ПРАЙМ. Схемы движения автобусов на трех дорогах изменили в Неклиновском районе Ростовской области из-за поврежденного беспилотником участка трассы "Новороссия", сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В результате воздушной атаки 8 ноября мост через реку Миус на трассе Р-280 был закрыт. Во вторник губернатор сообщил о повреждении участка дороги в районе моста.
"Сейчас оперативно согласовываем с перевозчиками скорректированные схемы движения, чтобы сохранить регулярность рейсов и не допустить сбоев в расписании. Из-за временных ограничений движения на трех дорогах автобусы следуют в объезд", - написал Слюсарь на платформе "Макс".
В частности, меняются схемы движения пяти маршрутов - через село Покровское: №385 "Таганрог – Амарково", №387/2 "Таганрог – Грузиново", №388 "Таганрог – Дарьевка", №407/1 и №407/2 "Таганрог – Федоровка".
На Натальевском мосту через реку Миус движение организовано в реверсивном режиме. Поэтому перевозчик корректирует расписание маршрутов №384 "Таганрог – Васильево-Ханжоновка" и №394 "Таганрог – Максимовский".