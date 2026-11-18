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Путин и Трамп пожали руки и пообщались на встрече в Шэньчжэне

Путин и Трамп пожали руки и пообщались на встрече в Шэньчжэне - 18.11.2026, ПРАЙМ

Путин и Трамп пожали руки и пообщались на встрече в Шэньчжэне

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп пожали друг другу руки и коротко пообщались на встрече в Шэньчжэне, где их приветствовал... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:49+0300

2026-11-18T14:49+0300

2026-11-18T14:49+0300

китай

дональд трамп

си цзиньпин

владимир путин

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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп пожали друг другу руки и коротко пообщались на встрече в Шэньчжэне, где их приветствовал председатель КНР Си Цзиньпин, передает корреспондент РИА Новости. Высоких гостей саммита сначала лично поприветствовал председатель КНР Си Цзиньпин, пожав им руки и коротко поговорив. Путин и Трамп также пожали друг другу руки и коротко пообщались на ногах. Российский лидер находится с визитом в Шэньчжэне, где 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Трамп также прибыл в китайский Шэньчжэнь для участия в саммите.

китай

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китай, дональд трамп, си цзиньпин, владимир путин, видео