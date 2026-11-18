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Шувалов назвал стоимость крупных инвестпроектов ВЭБа с китайским участием

Шувалов назвал стоимость крупных инвестпроектов ВЭБа с китайским участием - 18.11.2026, ПРАЙМ

Шувалов назвал стоимость крупных инвестпроектов ВЭБа с китайским участием

Общая стоимость крупных инвестиционных проектов ВЭБа с китайским участием, в портфеле и на рассмотрении, составляет 13,7 триллиона рублей, сообщил глава... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:51+0300

2026-11-18T10:51+0300

2026-11-18T10:51+0300

финансы

россия

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 18 ноя - ПРАЙМ. Общая стоимость крупных инвестиционных проектов ВЭБа с китайским участием, в портфеле и на рассмотрении, составляет 13,7 триллиона рублей, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. "Стоимость проектов ВЭБа с китайским участием составляет 13,7 триллиона рублей. Речь о крупных инфраструктурных проектах, которые уже есть в портфеле ВЭБ.РФ или находятся на рассмотрении, в том числе в газохимии, производстве удобрений и автомобилестроении. Объем инвестиций госкорпорации составит порядка 4 триллиона рублей", - сказал он на полях саммита АТЭС. По его словам, новые китайские инвестиции ВЭБ готов сопровождать, в том числе через единую федеральную систему поддержки и сопровождения инвестиционных проектов Invest Russia, которая развивается совместно с Минэкономразвития РФ. "В формате "одного окна" подбираем для китайских инвесторов инвестиционные предложения российских регионов, сориентируем по актуальным мерам поддержки для их проектов, а также сопровождаем во взаимодействии с органами власти", - подчеркнул Шувалов. Активное взаимодействие с китайскими партнерами в области образования ведут институты развития группы ВЭБа, добавил он. "ВЭБ.РФ совместно с КБ "Стрелка" разработали Национальный стандарт мастер-планов. Обсудили с китайскими коллегами применение накопленного опыта и совместные пилотные проекты по обновлению городов, в том числе Шэньчжэня, и совместное планирование приграничных городов", - заключил Шувалов. Деловой саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 17-18 ноября, в нем принимают участие руководители 12 стран объединения. По итогам саммита будет принят итоговый документ - Шэньчжэньская инициатива, ее представят на рассмотрение 33-й неформальной встречи лидеров стран АТЭС, которая состоится 18-19 ноября.

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финансы, россия, игорь шувалов, вэб, атэс