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Лидеры АТЭС обсудят меры по расширению взаимной открытости, заявил Си Цзиньпин
Лидеры АТЭС обсудят меры по расширению взаимной открытости, заявил Си Цзиньпин - 18.11.2026, ПРАЙМ
Лидеры АТЭС обсудят меры по расширению взаимной открытости, заявил Си Цзиньпин
Лидеры АТЭС в ходе саммита обсудят меры по расширению взаимной открытости и стимулирования роста за счет инноваций, сказал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T15:05+0300
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технологии
мировая экономика
китай
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азиатско-тихоокеанский регион
си цзиньпин
атэс
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ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Лидеры АТЭС в ходе саммита обсудят меры по расширению взаимной открытости и стимулирования роста за счет инноваций, сказал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе торжественного приема в Шэньчжэне.
"На завтрашней встрече лидеров (АТЭС - ред.) мы обсудим меры по расширению взаимной открытости, изучим пути инновационного роста, расширим возможности практического сотрудничества в различных областях и будем содействовать реализации большего количества результатов", - сказал лидер КНР.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.
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технологии, мировая экономика, китай, кнр, азиатско-тихоокеанский регион, си цзиньпин, атэс
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Азиатско-Тихоокеанский регион, Си Цзиньпин, АТЭС
ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Лидеры АТЭС в ходе саммита обсудят меры по расширению взаимной открытости и стимулирования роста за счет инноваций, сказал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе торжественного приема в Шэньчжэне.
"На завтрашней встрече лидеров (АТЭС - ред.) мы обсудим меры по расширению взаимной открытости, изучим пути инновационного роста, расширим возможности практического сотрудничества в различных областях и будем содействовать реализации большего количества результатов", - сказал лидер КНР.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.