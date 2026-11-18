https://1prime.ru/20261118/si-875335659.html

Лидеры АТЭС обсудят меры по расширению взаимной открытости, заявил Си Цзиньпин

Лидеры АТЭС обсудят меры по расширению взаимной открытости, заявил Си Цзиньпин - 18.11.2026, ПРАЙМ

Лидеры АТЭС обсудят меры по расширению взаимной открытости, заявил Си Цзиньпин

Лидеры АТЭС в ходе саммита обсудят меры по расширению взаимной открытости и стимулирования роста за счет инноваций, сказал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:05+0300

2026-11-18T15:05+0300

2026-11-18T15:05+0300

технологии

мировая экономика

китай

кнр

азиатско-тихоокеанский регион

си цзиньпин

атэс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875335659.jpg?1795003528

ШЭНЬЧЖЭНЬ, 18 ноя - ПРАЙМ. Лидеры АТЭС в ходе саммита обсудят меры по расширению взаимной открытости и стимулирования роста за счет инноваций, сказал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе торжественного приема в Шэньчжэне. "На завтрашней встрече лидеров (АТЭС - ред.) мы обсудим меры по расширению взаимной открытости, изучим пути инновационного роста, расширим возможности практического сотрудничества в различных областях и будем содействовать реализации большего количества результатов", - сказал лидер КНР. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

китай

кнр

азиатско-тихоокеанский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, китай, кнр, азиатско-тихоокеанский регион, си цзиньпин, атэс