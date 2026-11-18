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Словакия заинтересована в соблюдении договоренностей с Россией по газу

Словакия заинтересована в соблюдении договоренностей с Россией по газу - 18.11.2026, ПРАЙМ

Словакия заинтересована в соблюдении договоренностей с Россией по газу

Словакия заинтересована в соблюдении договоренностей с Россией, которые действуют в отношении поставок газа в республику, заявил РИА Новости вице-спикер... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T09:27+0300

2026-11-18T09:27+0300

2026-11-18T09:27+0300

газ

словакия

украина

ес

газпром

газопровод "турецкий поток"

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Словакия заинтересована в соблюдении договоренностей с Россией, которые действуют в отношении поставок газа в республику, заявил РИА Новости вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар. Согласно плану Евросоюза, с 1 января 2027 года будет введен полный запрет российского СПГ, а к осени того же года в ЕС хотят полностью остановить импорт российского трубопроводного газа. Словакия оспаривает этот запрет в суде Евросоюза, поскольку у республики до 2034 года заключен контракт "Газпромом". Братислава опасается, что вынужденный отказ от российского газа может обернуться иском со стороны РФ из-за неисполнения Словакией условий контракта. "В наших интересах - соблюдение действующих договорных обязательств и обеспечение стабильных поставок на максимально выгодных условиях", - сказал РИА Новости Гашпар, комментируя ситуацию с поставками газа в республику. Он также отметил, что каждый отопительный сезон сопряжен с определенными рисками, поэтому Словакия к октябрю заполнила хранилища газом в объеме 35% от годового потребления. "У нас имеются как долгосрочные, так и краткосрочные контракты на поставку газа. Считаю важным, что правительство в первую очередь заботится о безопасности поставок для домохозяйств и промышленности", - заключил Гашпар. Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля 2025 года республика частично восстановила поставки российского газа по "Турецкому потоку".

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газ, словакия, украина, ес, газпром, газопровод "турецкий поток"