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В Госдуме рекомендовали работодателям быть лояльнее к опозданиям в снегопады

В Госдуме рекомендовали работодателям быть лояльнее к опозданиям в снегопады - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Госдуме рекомендовали работодателям быть лояльнее к опозданиям в снегопады

Депутат Госдумы Георгий Камнев (КПРФ) рекомендовал работодателям лояльнее относиться к опозданиям сотрудников в период снегопадов, а также рассмотреть гибкий... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T14:23+0300

2026-11-18T14:23+0300

2026-11-18T14:23+0300

общество

москва

работа

госдума

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Георгий Камнев (КПРФ) рекомендовал работодателям лояльнее относиться к опозданиям сотрудников в период снегопадов, а также рассмотреть гибкий график и дистанционный формат на период непогоды. Снежный покров высотой 2 сантиметра сформировался в Москве, в Подмосковье его высота местами достигает 3 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Думаю, в снежные дни работодателям стоит лояльнее относиться к опозданиям сотрудников. Понятно, что бизнесу важна стабильность процессов, но нельзя игнорировать объективные внешние факторы. Если человек добирается на двух автобусах и метро, он не может гарантировать ту же пунктуальность, что и в нормальную погоду", - сказал Камнев РИА Новости. По его мнению, можно также ввести гибкий график работы на период непогоды в отраслях, где это возможно, и частично использовать дистанционный формат. "Главное, чтобы такие решения были прозрачными и не становились поводом для злоупотреблений. Ну, и лояльность должна быть взаимной - не подводи, опаздываешь, предупреди работодателя. И, конечно, параллельно нужно усиливать работу коммунальных служб и перевозчиков, чтобы город быстрее и максимально безболезненно справлялся с последствиями снегопада", - добавил депутат. Камнев подчеркнул, что, когда выпадает первый снег, ситуация на дорогах всегда резко ухудшается, потому что не все еще поменяли резину, резко возрастает количество людей в транспорте, постоянные пробки и заторы. "В Москве в метро на части станций рано утром вагоны штурмом берутся, потому что пассажиров в разы больше из-за пересевших на общественный транспорт автомобилистов, и попасть внутрь в толпе удается далеко не с первого раза. То еще испытание. То есть людям становится гораздо сложнее – особенно в крупных городах - добираться до работы вовремя", - считает он.

москва

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , москва, работа, госдума