https://1prime.ru/20261118/sobjanin-875328960.html

Собянин освободил от должности министра правительства Москвы Сергея Черемина

Собянин освободил от должности министра правительства Москвы Сергея Черемина - 18.11.2026, ПРАЙМ

Собянин освободил от должности министра правительства Москвы Сергея Черемина

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T13:40+0300

2026-11-18T13:40+0300

2026-11-18T13:48+0300

россия

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина по собственной инициативе."Освободить Черемина Сергея Евгеньевича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы по собственной инициативе", - следует из распоряжения, опубликованного на сайте мэра и правительства столицы.Черемин занимал должность министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей с ноября 2010 года. Он курировал направление, охватывающее экономическое позиционирование Москвы на мировой арене и взаимодействие с русской диаспорой за рубежом.

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