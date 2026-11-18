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Собянин освободил от должности министра правительства Москвы Сергея Черемина
Собянин освободил от должности министра правительства Москвы Сергея Черемина - 18.11.2026, ПРАЙМ
Собянин освободил от должности министра правительства Москвы Сергея Черемина
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T13:40+0300
2026-11-18T13:40+0300
2026-11-18T13:48+0300
россия
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина по собственной инициативе."Освободить Черемина Сергея Евгеньевича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы по собственной инициативе", - следует из распоряжения, опубликованного на сайте мэра и правительства столицы.Черемин занимал должность министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей с ноября 2010 года. Он курировал направление, охватывающее экономическое позиционирование Москвы на мировой арене и взаимодействие с русской диаспорой за рубежом.
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россия, общество , москва, сергей собянин
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Сергей Собянин
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Черемина по собственной инициативе.
"Освободить Черемина Сергея Евгеньевича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы по собственной инициативе", - следует из распоряжения, опубликованного на сайте мэра и правительства столицы.
Черемин занимал должность министра правительства Москвы, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей с ноября 2010 года. Он курировал направление, охватывающее экономическое позиционирование Москвы на мировой арене и взаимодействие с русской диаспорой за рубежом.