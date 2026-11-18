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Собянин сменил главу департамента внешнеэкономических связей Москвы
Собянин сменил главу департамента внешнеэкономических связей Москвы - 18.11.2026, ПРАЙМ
Собянин сменил главу департамента внешнеэкономических связей Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Вячеслава Мануйлова исполняющим обязанности руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы,... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T20:34+0300
2026-11-18T20:34+0300
2026-11-18T20:34+0300
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Вячеслава Мануйлова исполняющим обязанности руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства столицы.
Предыдущий руководитель этого департамента Сергей Черемин был освобожден от должности по собственной инициативе.
"Возложить исполнение обязанностей руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы на Мануйлова Вячеслава Викторовича, заместителя руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы", - говорится в документе.
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россия, москва, сергей собянин
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Вячеслава Мануйлова исполняющим обязанности руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства столицы.
Предыдущий руководитель этого департамента Сергей Черемин был освобожден от должности по собственной инициативе.
"Возложить исполнение обязанностей руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы на Мануйлова Вячеслава Викторовича, заместителя руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы", - говорится в документе.