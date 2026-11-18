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Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире

Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире - 18.11.2026, ПРАЙМ

Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире

Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей о развитии города в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24" 2 декабря, сообщается на сайте мэра | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T18:34+0300

2026-11-18T18:34+0300

2026-11-18T18:34+0300

общество

россия

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей о развитии города в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24" 2 декабря, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Сергей Собянин ответит на актуальные вопросы о развитии города в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24". Трансляция начнется 2 декабря в 18.00", - говорится в сообщении. Уточняется, что задать свой вопрос мэру Москвы можно с помощью формы на странице mos.ru.

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общество , россия, москва, сергей собянин