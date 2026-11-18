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Совет директоров "Европлана" рекомендовал дивиденды 87 руб на акцию за 9 месяцев

Совет директоров "Европлана" рекомендовал дивиденды 87 руб на акцию за 9 месяцев - 18.11.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "Европлана" рекомендовал дивиденды 87 руб на акцию за 9 месяцев

Совет директоров лизинговой компании "Европлан" рекомендовала выплатить дивиденды по итогам первых трех кварталов года 0 в размере 87 рублей на акцию, сообщает... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:00+0300

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2026-11-18T10:04+0300

финансы

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров лизинговой компании "Европлан" рекомендовала выплатить дивиденды по итогам первых трех кварталов года 0 в размере 87 рублей на акцию, сообщает компания. "Совет директоров ПАО "ЛК "Европлан" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 10 440 000 000 рублей, что составляет 87,00 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Там отметили, что источником выплаты станет чистая прибыль за этот период, а также часть нераспределенной прибыли. "Решение о выплате дивидендов будет принято на общем собрании акционеров, которое пройдет 28 декабря 2026 года", - заключили в "Европлане". Лизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса. Альфа-банк в конце 2025 года приобрел "Европлан" у инвестиционного холдинга SFI. Сумма покупки составила 50,785 миллиарда рублей за 87,5% компании.

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финансы, альфа-банк, sfi