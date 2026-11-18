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В России предложили выбрать знак для потерявшихся на вокзалах детей
В России предложили выбрать знак для потерявшихся на вокзалах детей - 18.11.2026, ПРАЙМ
В России предложили выбрать знак для потерявшихся на вокзалах детей
Общественный совет при Минтрансе России предлагает провести всероссийский конкурс детских рисунков, чтобы определить облик специального знака для потерявшихся... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T17:10+0300
2026-11-18T17:10+0300
2026-11-18T17:12+0300
бизнес
общество
россия
минпросвещения
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Общественный совет при Минтрансе России предлагает провести всероссийский конкурс детских рисунков, чтобы определить облик специального знака для потерявшихся детей на вокзалах и в аэропортах, сообщила РИА Новости секретарь Комиссии по семейноцентричности Общественного совета Кира Доросева. "Мы обратились в Минпросвещения с предложением проведения всероссийского конкурса рисунков, чтобы дети сами создали понятные знаки, а потом выбрали один", - рассказала она в кулуарах форума "Транспорт России". В октябре Доросева сообщала РИА Новости об инициативе Общественного совета по созданию единого знака для обозначения мест, куда необходимо подойти детям, потерявшимся в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и других объектах транспорта. По ее словам, инициатива была поддержана министерством транспорта России.
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бизнес, общество , россия, минпросвещения
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Минпросвещения
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Общественный совет при Минтрансе России предлагает провести всероссийский конкурс детских рисунков, чтобы определить облик специального знака для потерявшихся детей на вокзалах и в аэропортах, сообщила РИА Новости секретарь Комиссии по семейноцентричности Общественного совета Кира Доросева.
"Мы обратились в Минпросвещения с предложением проведения всероссийского конкурса рисунков, чтобы дети сами создали понятные знаки, а потом выбрали один", - рассказала она в кулуарах форума "Транспорт России".
В октябре Доросева сообщала РИА Новости об инициативе Общественного совета по созданию единого знака для обозначения мест, куда необходимо подойти детям, потерявшимся в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и других объектах транспорта.
По ее словам, инициатива была поддержана министерством транспорта России.