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В России предложили выбрать знак для потерявшихся на вокзалах детей

В России предложили выбрать знак для потерявшихся на вокзалах детей - 18.11.2026, ПРАЙМ

В России предложили выбрать знак для потерявшихся на вокзалах детей

Общественный совет при Минтрансе России предлагает провести всероссийский конкурс детских рисунков, чтобы определить облик специального знака для потерявшихся... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T17:10+0300

2026-11-18T17:10+0300

2026-11-18T17:12+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Общественный совет при Минтрансе России предлагает провести всероссийский конкурс детских рисунков, чтобы определить облик специального знака для потерявшихся детей на вокзалах и в аэропортах, сообщила РИА Новости секретарь Комиссии по семейноцентричности Общественного совета Кира Доросева. "Мы обратились в Минпросвещения с предложением проведения всероссийского конкурса рисунков, чтобы дети сами создали понятные знаки, а потом выбрали один", - рассказала она в кулуарах форума "Транспорт России". В октябре Доросева сообщала РИА Новости об инициативе Общественного совета по созданию единого знака для обозначения мест, куда необходимо подойти детям, потерявшимся в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и других объектах транспорта. По ее словам, инициатива была поддержана министерством транспорта России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , россия, минпросвещения