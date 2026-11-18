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Совет директоров Альфа-банка рекомендовал дивиденды из нераспределенной прибыли
Совет директоров Альфа-банка рекомендовал дивиденды из нераспределенной прибыли - 18.11.2026, ПРАЙМ
Совет директоров Альфа-банка рекомендовал дивиденды из нераспределенной прибыли
Совет директоров Альфа-банка рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 135,62 рубля на акцию, сообщила компания. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T21:40+0300
2026-11-18T21:40+0300
2026-11-18T21:40+0300
финансы
банки
альфа-банк
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров Альфа-банка рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 135,62 рубля на акцию, сообщила компания.
"Рекомендовать общему собранию акционеров банка принять решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям банка из нераспределенной прибыли прошлых лет… Определить размер дивиденда на одну размещенную обыкновенную акцию банка в размере 135,62 рубля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на выплаты дивидендов рекомендуется направить сумму в размере 8,08 миллиарда рублей.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 декабря 2026 года.
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финансы, банки, альфа-банк
Финансы, Банки, Альфа-банк
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров Альфа-банка рекомендовал выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 135,62 рубля на акцию, сообщила компания.
"Рекомендовать общему собранию акционеров банка принять решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям банка из нераспределенной прибыли прошлых лет… Определить размер дивиденда на одну размещенную обыкновенную акцию банка в размере 135,62 рубля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на выплаты дивидендов рекомендуется направить сумму в размере 8,08 миллиарда рублей.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 декабря 2026 года.