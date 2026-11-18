https://1prime.ru/20261118/sovfedja-875352291.html
В Совфеде обсудят направление 5-10% НДПИ на расселение аварийного жилья
В Совфеде обсудят направление 5-10% НДПИ на расселение аварийного жилья - 18.11.2026, ПРАЙМ
В Совфеде обсудят направление 5-10% НДПИ на расселение аварийного жилья
Комитет Совфеда по регполитике обсудит предложение северных регионов о направлении 5-10% средств от поступающего на территории налога на добычу полезных... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T21:04+0300
2026-11-18T21:04+0300
2026-11-18T21:04+0300
россия
якутск
якутия
фонд развития территорий
совет федерации
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875352291.jpg?1795025071
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Комитет Совфеда по регполитике обсудит предложение северных регионов о направлении 5-10% средств от поступающего на территории налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти и газу на реализацию программы по расселению аварийного жилья, отметил глава комитета Андрей Шевченко.
Сенатор провел в Якутске совещание по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Саха (Якутия).
"Вместе с коллегами из региона сформулировали три предложения, которые поддержим в комитете Совета Федерации: ввести "северный компонент" в госпрограмму - ежегодную поддержку для северных регионов, чтобы к 2035 году снизить долю аварийного жилья до среднероссийской. Как вариант - направлять на это 5-10% от поступающего на территории НДПИ по нефти и газу", - написал Шевченко в своем Telegram-канале.
Еще одно предложение касается пересмотра правил софинансирования программ из федерального центра с учетом статуса дотационного региона, добавил он. Также предлагается "распределять средства Фонда развития территорий по реальной потребности - исходя из доли жителей, остающихся в аварийном фонде", написал сенатор.
Шевченко отметил, что республика занимает четвертое место в стране по объемам расселения: с 2019 года в новые квартиры переехали более 55 тысяч человек, расселено свыше 1 миллиона квадратных метров.
"Программа по домам, признанным аварийными до 2017 года, выполнена на 97% и скоро будет закрыта. Но впереди более масштабная задача. В домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года, живут 82,7 тысячи человек (8,21% населения республики - один из самых высоких показателей в РФ). На их расселение нужно свыше 267 миллиардов рублей, пока предусмотрено лишь 12% от этой суммы", - указал политик.
При этом для Якутии действует повышенный уровень софинансирования - 35,75% вместо стандартных 7%, написал глава комитета СФ. "Ждем от республики развернутые расчеты после согласования с Минстроем и Фондом развития территорий, чтобы проработать эти решения на федеральном уровне", - заключил Шевченко.
якутск
якутия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, якутск, якутия, фонд развития территорий, совет федерации
РОССИЯ, Якутск, ЯКУТИЯ, Фонд развития территорий, Совет Федерации
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Комитет Совфеда по регполитике обсудит предложение северных регионов о направлении 5-10% средств от поступающего на территории налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти и газу на реализацию программы по расселению аварийного жилья, отметил глава комитета Андрей Шевченко.
Сенатор провел в Якутске совещание по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Саха (Якутия).
"Вместе с коллегами из региона сформулировали три предложения, которые поддержим в комитете Совета Федерации: ввести "северный компонент" в госпрограмму - ежегодную поддержку для северных регионов, чтобы к 2035 году снизить долю аварийного жилья до среднероссийской. Как вариант - направлять на это 5-10% от поступающего на территории НДПИ по нефти и газу", - написал Шевченко в своем Telegram-канале.
Еще одно предложение касается пересмотра правил софинансирования программ из федерального центра с учетом статуса дотационного региона, добавил он. Также предлагается "распределять средства Фонда развития территорий по реальной потребности - исходя из доли жителей, остающихся в аварийном фонде", написал сенатор.
Шевченко отметил, что республика занимает четвертое место в стране по объемам расселения: с 2019 года в новые квартиры переехали более 55 тысяч человек, расселено свыше 1 миллиона квадратных метров.
"Программа по домам, признанным аварийными до 2017 года, выполнена на 97% и скоро будет закрыта. Но впереди более масштабная задача. В домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года, живут 82,7 тысячи человек (8,21% населения республики - один из самых высоких показателей в РФ). На их расселение нужно свыше 267 миллиардов рублей, пока предусмотрено лишь 12% от этой суммы", - указал политик.
При этом для Якутии действует повышенный уровень софинансирования - 35,75% вместо стандартных 7%, написал глава комитета СФ. "Ждем от республики развернутые расчеты после согласования с Минстроем и Фондом развития территорий, чтобы проработать эти решения на федеральном уровне", - заключил Шевченко.