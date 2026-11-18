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В Совфеде обсудят направление 5-10% НДПИ на расселение аварийного жилья

В Совфеде обсудят направление 5-10% НДПИ на расселение аварийного жилья - 18.11.2026, ПРАЙМ

В Совфеде обсудят направление 5-10% НДПИ на расселение аварийного жилья

Комитет Совфеда по регполитике обсудит предложение северных регионов о направлении 5-10% средств от поступающего на территории налога на добычу полезных... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T21:04+0300

2026-11-18T21:04+0300

2026-11-18T21:04+0300

россия

якутск

якутия

фонд развития территорий

совет федерации

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Комитет Совфеда по регполитике обсудит предложение северных регионов о направлении 5-10% средств от поступающего на территории налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти и газу на реализацию программы по расселению аварийного жилья, отметил глава комитета Андрей Шевченко. Сенатор провел в Якутске совещание по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Саха (Якутия). "Вместе с коллегами из региона сформулировали три предложения, которые поддержим в комитете Совета Федерации: ввести "северный компонент" в госпрограмму - ежегодную поддержку для северных регионов, чтобы к 2035 году снизить долю аварийного жилья до среднероссийской. Как вариант - направлять на это 5-10% от поступающего на территории НДПИ по нефти и газу", - написал Шевченко в своем Telegram-канале. Еще одно предложение касается пересмотра правил софинансирования программ из федерального центра с учетом статуса дотационного региона, добавил он. Также предлагается "распределять средства Фонда развития территорий по реальной потребности - исходя из доли жителей, остающихся в аварийном фонде", написал сенатор. Шевченко отметил, что республика занимает четвертое место в стране по объемам расселения: с 2019 года в новые квартиры переехали более 55 тысяч человек, расселено свыше 1 миллиона квадратных метров. "Программа по домам, признанным аварийными до 2017 года, выполнена на 97% и скоро будет закрыта. Но впереди более масштабная задача. В домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года, живут 82,7 тысячи человек (8,21% населения республики - один из самых высоких показателей в РФ). На их расселение нужно свыше 267 миллиардов рублей, пока предусмотрено лишь 12% от этой суммы", - указал политик. При этом для Якутии действует повышенный уровень софинансирования - 35,75% вместо стандартных 7%, написал глава комитета СФ. "Ждем от республики развернутые расчеты после согласования с Минстроем и Фондом развития территорий, чтобы проработать эти решения на федеральном уровне", - заключил Шевченко.

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россия, якутск, якутия, фонд развития территорий, совет федерации