https://1prime.ru/20261118/spetsialisty-875349336.html

Российские специалисты применяют ИИ для поиска ответов на вызовы будущего

Российские специалисты применяют ИИ для поиска ответов на вызовы будущего - 18.11.2026, ПРАЙМ

Российские специалисты применяют ИИ для поиска ответов на вызовы будущего

Российские специалисты применяют технологии искусственного интеллекта для поиска ответов на новые вызовы, которые могут возникнуть в будущем, рассказал помощник | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:21+0300

2026-11-18T19:21+0300

2026-11-18T19:21+0300

технологии

общество

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Российские специалисты применяют технологии искусственного интеллекта для поиска ответов на новые вызовы, которые могут возникнуть в будущем, рассказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко. "Мы тоже в России занимаемся этими вопросами. У нас есть инструменты - где-то с привлечением искусственного интеллекта, где-то с привлечением различных панелей, в которых участвуют люди, представляющие разные направления науки и разные представления о социальной жизни", - сказал Фурсенко на панельной дискуссии "Контур будущего: как государства проектируют научно-технологическое развитие?" в рамках XIII конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес". Будущее может развиваться разными путями, о чем говорят эксперты, подчеркнул Фурсенко. "И тем более, когда появляется какой-то большой социально-экономический вызов, то мы понимаем, что к этому решению этой проблемы ведет несколько дорог. И для каждой страны, наверное, эта дорога своя, потому что есть свои национальные особенности, и свои особенности есть с точки зрения доступных ресурсов", - добавил он. Но могут появиться "черные лебеди", которые кардинально поменяют все прогнозы, отметил Фурсенко. "И мы должны быть к этому готовы. Мы должны понять, как нам реагировать, во-первых, на непредсказуемые проблемы, и как нам оценивать те факторы, значимость которых может в ходе обсуждения сильно измениться и сильно увеличиться", - сказал помощник президента РФ. Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 18 ноября. Организатором мероприятия выступает компания "Иннопрактика" при поддержке НЦ "Россия". Основная тема мероприятия в этом году: "Экосистема доверия как стимул для технологического лидерства: единство науки, бизнеса, культуры и власти".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество