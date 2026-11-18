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Спрос на IPO Anthropic достиг 500 миллиардов долларов, пишут СМИ
Спрос на IPO Anthropic достиг 500 миллиардов долларов, пишут СМИ - 18.11.2026, ПРАЙМ
Спрос на IPO Anthropic достиг 500 миллиардов долларов, пишут СМИ
Спрос на публичное первичное размещение акций (IPO) разработчика искусственного интеллекта Anthropic уже достиг 500 миллиардов долларов, а цена акции может... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T20:01+0300
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Спрос на публичное первичное размещение акций (IPO) разработчика искусственного интеллекта Anthropic уже достиг 500 миллиардов долларов, а цена акции может превысить 80 долларов, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники.
"Спрос (на IPO Anthropic - ред.) со стороны институциональных инвесторов составляет около 400 миллиардов долларов, а со стороны розничных инвесторов - приближается к 100 миллиардам долларов... при этом цена размещения может быть установлена на уровне значительно выше 80 долларов за акцию", - пишет телеканал.
Указывается, что 17 ноября компания завершила прием заявок, зафиксировав объем совокупного спроса, что является важным этапом перед выходом Anthropic на биржу Nasdaq. При этом CNBC подчеркивает, что поданные заявки являются лишь выражением заинтересованности инвесторов и не носят обязательного характера.
Телеканал отмечает, что параметры размещения акций могут измениться и окончательная величина IPO будет определена руководством компании после закрытия биржи США в среду.
Представитель Anthropic отказался дать телеканалу комментарии о возможном выходе на рынок.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
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технологии, сша, сан-франциско, cnbc, nasdaq, nasdaq composite
Технологии, США, Сан-Франциско, CNBC, NASDAQ, Nasdaq Composite
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Спрос на публичное первичное размещение акций (IPO) разработчика искусственного интеллекта Anthropic уже достиг 500 миллиардов долларов, а цена акции может превысить 80 долларов, сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники.
"Спрос (на IPO Anthropic - ред.) со стороны институциональных инвесторов составляет около 400 миллиардов долларов, а со стороны розничных инвесторов - приближается к 100 миллиардам долларов... при этом цена размещения может быть установлена на уровне значительно выше 80 долларов за акцию", - пишет телеканал.
Указывается, что 17 ноября компания завершила прием заявок, зафиксировав объем совокупного спроса, что является важным этапом перед выходом Anthropic на биржу Nasdaq. При этом CNBC подчеркивает, что поданные заявки являются лишь выражением заинтересованности инвесторов и не носят обязательного характера.
Телеканал отмечает, что параметры размещения акций могут измениться и окончательная величина IPO будет определена руководством компании после закрытия биржи США в среду.
Представитель Anthropic отказался дать телеканалу комментарии о возможном выходе на рынок.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.