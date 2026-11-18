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США и Филиппины заключили крупнейшее соглашение в истории торговли, заявил Трамп

США и Филиппины заключили крупнейшее соглашение в истории торговли, заявил Трамп - 18.11.2026, ПРАЙМ

США и Филиппины заключили крупнейшее соглашение в истории торговли, заявил Трамп

США и Филиппины заключили крупнейшее соглашение в истории двусторонней торговли, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с президентом Филиппин... | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T10:03+0300

2026-11-18T10:03+0300

2026-11-18T10:03+0300

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - ПРАЙМ. США и Филиппины заключили крупнейшее соглашение в истории двусторонней торговли, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Маниле. "Мы только что заключили очень крупную торговую сделку, намного крупнее всех, которые мы когда-либо заключали", - сказал Трамп. По словам американского лидера, соглашение удалось заключить очень быстро, хотя он не был уверен, что стороны достигнут договоренности. Трамп положительно оценил сделку для обеих стран. Американский президент также заявил, что Вашингтон и Манила делают свой союз прочнее, чем когда-либо прежде, в том числе благодаря торговому соглашению. Встречи лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров объединения проходили в Маниле с 15 по 17 ноября. Восточноазиатский саммит состоялся 17 ноября. Его участниками являются страны АСЕАН и восемь партнеров объединения, включая Россию, США и Китай.

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мировая экономика, россия, сша, филиппины, вашингтон, дональд трамп, асеан