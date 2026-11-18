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Venture Global и China Gas увеличили объем контрактных поставок СПГ из США

Venture Global и China Gas увеличили объем контрактных поставок СПГ из США - 18.11.2026, ПРАЙМ

Venture Global и China Gas увеличили объем контрактных поставок СПГ из США

Американская Venture Global и китайская China Gas новым соглашением увеличили объем контрактных поставок сжиженного природного газа из США по договору сроком на | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T12:22+0300

2026-11-18T12:22+0300

2026-11-18T12:22+0300

газ

сша

китай

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Американская Venture Global и китайская China Gas новым соглашением увеличили объем контрактных поставок сжиженного природного газа из США по договору сроком на 20 лет - до 1 миллиона тонн в год начиная с 2030 года, говорится в релизе Venture Global. "Сегодня Venture Global, Inc. и China Gas Holdings Limited… объявили о подписании расширенного соглашения о купле-продаже (SPA) на закупку в общей сложности 1 миллиона тонн в год американского сжиженного природного газа (СПГ) у Venture Global в течение двадцати лет, начиная с 2030 года", - говорится в сообщении. Таким образом, поставки увеличиваются вдвое по сравнению с объявленным в сентябре соглашением о поставках, следует из пресс-релиза. С учетом нового контракта общий объем долгосрочных поставок СПГ Venture Global для China Gas увеличится до 3 миллионов тонн в год, подсчитано также в релизе. Поставки в рамках 20-летних соглашений будут осуществляться с различных производств американской компании, также указано в сообщении. Venture Global - это американский производитель и экспортер сжиженного природного газа с производственными мощностями более 100 миллионов тонн в год. China Gas Holdings Limited - один из крупнейших в Китае межрегиональных интегрированных поставщиков энергоресурсов и услуг.

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газ, сша, китай, venture global