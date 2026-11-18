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США разрешили российско-сербской NIS продать автозаправки в Болгарии и Румынии
США разрешили российско-сербской NIS продать автозаправки в Болгарии и Румынии - 18.11.2026, ПРАЙМ
США разрешили российско-сербской NIS продать автозаправки в Болгарии и Румынии
Минфин США выдал специальное разрешение российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) на продажу принадлежащих ей АЗС в Болгарии и Румынии,... | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T14:22+0300
2026-11-18T14:22+0300
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БЕЛГРАД, 18 ноя – ПРАЙМ. Минфин США выдал специальное разрешение российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) на продажу принадлежащих ей АЗС в Болгарии и Румынии, передает Радио и телевидение Сербии. "Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало особую лицензию (разрешение - ред.), которой допускаются операции продажи имущества NIS в Болгарии и Румынии. NIS в Болгарии принадлежат 22 АЗС, в Румынии - 19", - передает телеканал. Согласно требованиям OFAC, полученные от продажи средства должны быть переведены на счет в США, где будут заблокированы и на них будет начислен налог. NIS находится под санкциями США, при этом 30 октября также получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность до 11 декабря. Тем временем продолжаются переговоры о продаже контрольного пакета в 56,15% акций NIS "Газпром нефтью" венгерской нефтегазовой компании MOL. Разрешение минфина США на ведение этих переговоров действует до 28 февраля будущего года.
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сша, болгария, румыния, nis, минфин сша, минфин
США, БОЛГАРИЯ, РУМЫНИЯ, NIS, Минфин США, Минфин
БЕЛГРАД, 18 ноя – ПРАЙМ. Минфин США выдал специальное разрешение российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) на продажу принадлежащих ей АЗС в Болгарии и Румынии, передает Радио и телевидение Сербии.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало особую лицензию (разрешение - ред.), которой допускаются операции продажи имущества NIS в Болгарии и Румынии. NIS в Болгарии принадлежат 22 АЗС, в Румынии - 19", - передает телеканал.
Согласно требованиям OFAC, полученные от продажи средства должны быть переведены на счет в США, где будут заблокированы и на них будет начислен налог.
NIS находится под санкциями США, при этом 30 октября также получила от американского минфина очередное продление лицензии на операционную деятельность до 11 декабря.
Тем временем продолжаются переговоры о продаже контрольного пакета в 56,15% акций NIS "Газпром нефтью" венгерской нефтегазовой компании MOL. Разрешение минфина США на ведение этих переговоров действует до 28 февраля будущего года.