https://1prime.ru/20261118/ssha-875341721.html

Число новостроек в США в октябре выросло на 9,9%

Число новостроек в США в октябре выросло на 9,9% - 18.11.2026, ПРАЙМ

Число новостроек в США в октябре выросло на 9,9%

Количество новых домов в США, строительство которых было начато в октябре, выросло на 9,9% по сравнению с пересмотренным показателем сентября в 1,191 миллиона - | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T16:49+0300

2026-11-18T16:49+0300

2026-11-18T16:50+0300

мировая экономика

недвижимость

сша

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875341721.jpg?1795009812

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в октябре, выросло на 9,9% по сравнению с пересмотренным показателем сентября в 1,191 миллиона - до 1,309 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя только до 1,27 миллиона с изначального уровня сентября в 1,221 миллиона.В годовом выражении число новых домов в США в отчетном месяце выросло на 2,8%.Число разрешений на строительство в США опустилось в октябре на 7,4% к пересмотренному показателю сентября - до 1,295 миллиона. Аналитики ожидали показателя на отметке 1,38 миллиона разрешений. В годовом выражении значение снизилось на 8,7%.Объем продаж нового жилья (New Home Sales) - важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд.Таким образом динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, недвижимость, сша