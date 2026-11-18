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Биржевая стоимость цинка упала до минимума с 2 июля

Биржевая стоимость цинка упала до минимума с 2 июля - 18.11.2026, ПРАЙМ

Биржевая стоимость цинка упала до минимума с 2 июля

Биржевая стоимость цинка в среду падает на 5%, значение достигло самой низкой отметки со 2 июля, следует из данных торгов. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T19:58+0300

2026-11-18T19:58+0300

2026-11-18T19:58+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в среду падает на 5%, значение достигло самой низкой отметки со 2 июля, следует из данных торгов. По состоянию на 19.35 мск стоимость цинка снижалась на 5,23% относительно предыдущего закрытия - до 3478,60 доллара за тонну. Минимально в ходе торгов показатель составил 3470,55 доллара, что стало самым низким уровнем со 2 июля. С начала месяца цинк подешевел на 11%.

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